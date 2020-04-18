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18 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 22:24 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1315. çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 535 bin 695 lira devretti. İşte MPİ 18 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

18 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 10, 19, 38, 39 ve 45 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1315. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 535 bin 695 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 67 kişi 7 bin 122 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 786 kişi 95 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 71 bin 21 kişi de 13 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

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(AA)

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