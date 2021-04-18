18 Nisan Koronavirüs vaka tablosu | 18 Nisan günlük vaka sayıları tablosu açıklandı

Günlük vaka sayılarının yer aldığı Korona tablosu, her gün Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet adresi üzerinden vatandaşlar ile paylaşılıyor. Bir süredir günlük vaka tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden düzenli olarak paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki bu yükselişten sonra günlük olarak vaka tablosunu artık paylaşmıyor. 17 Nisan günlük korona tablosuna göre ise 319 bin 316 COVID-19 testi yapıldı ve 288 vatandaşımız ise koronavirüs kaynaklı olarak hayatını kaybetti.

18 NİSAN GÜNLÜK VAKA TABLOSU

Günlük vaka sayılarının, test sayılarının ve ağır hasta sayıları gibi pek çok bilginin yer aldığı günlük vaka tablosu, her gün Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor.

18 Nisan günü 301 bin 243 kişiye test yapıldı. Düne göre az olan test sayıları vaka sayılarında da bir düşüşe neden oldu. Buna göre 18 Nisan gününde pozitif çıkan tes sayısı 55 bin 802 olarak açıklandı. Ancak 18 Nisan gününde koronavirüs sebebi ile hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 318'e yükseldi. Ağır hasta sayısında ise yükseliş gözlemlendi.