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  4. 18 Nisan Koronavirüs vaka tablosu | 18 Nisan günlük vaka sayıları tablosu açıklandı

18 Nisan Koronavirüs vaka tablosu | 18 Nisan günlük vaka sayıları tablosu açıklandı

18.04.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük vaka sayılarının 60 bine kadar yükselmesinin ardından 13 Nisan günü yapılan kabine toplantısı sonucunda Ramazan ayı ile ilgili kısmi kapanma kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre Ramazan ayının ilk iki haftası geçerli olacak önlemler arasında sokağa çıkma saatlerinde ve şehirler arası yolculuklarda seyahat izni getirildi. Günlük vaka sayılarının yer aldığı 17 Nisan tablosuna göre ağır hasta sayısı 3 bin 240’a yükseldi.

18 Nisan Koronavirüs vaka tablosu | 18 Nisan günlük vaka sayıları tablosu açıklandı

Günlük vaka sayılarının yer aldığı Korona tablosu, her gün Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet adresi üzerinden vatandaşlar ile paylaşılıyor. Bir süredir günlük vaka tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden düzenli olarak paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki bu yükselişten sonra günlük olarak vaka tablosunu artık paylaşmıyor. 17 Nisan günlük korona tablosuna göre ise 319 bin 316 COVID-19 testi yapıldı ve 288 vatandaşımız ise koronavirüs kaynaklı olarak hayatını kaybetti.

18 NİSAN GÜNLÜK VAKA TABLOSU

Günlük vaka sayılarının, test sayılarının ve ağır hasta sayıları gibi pek çok bilginin yer aldığı günlük vaka tablosu, her gün Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor.

18 Nisan günü 301 bin 243 kişiye test yapıldı. Düne göre az olan test sayıları vaka sayılarında da bir düşüşe neden oldu. Buna göre 18 Nisan gününde pozitif çıkan tes sayısı 55 bin 802 olarak açıklandı. Ancak 18 Nisan gününde koronavirüs sebebi ile hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 318'e yükseldi. Ağır hasta sayısında ise yükseliş gözlemlendi.

18 nisan

17 NİSAN GÜNLÜK VAKA TABLOSU

17 Nisan gününde 319 bin 316 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Yapılan bu testlerden 62 bin 606 kişinin COVID-19 testi ise pozitif çıktı. Ağır hasta sayısı 3 bin 240 olarak açıklanırken, 288 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.

17 nisan

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