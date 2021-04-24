18 yaş altı saat kaçta sokağa çıkacak? İşte 18 yaş altı çocukların sokağa çıkma saatleri...

Vaka oranlarındaki ani yükselişin ardından yayınlanan yeni genelge ile pek çok alanda yeni kararlar alındı. Yeni genelge sonrası vatandaşlar 18 yaş altı ne zaman ve saat kaçta sokağa çıkabilir sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son koronavirüs genelgesine göre 18 yaş altı saat kaçta sokağa çıkacak?

18 YAŞ ALTI SAAT KAÇTA SOKAĞA ÇIKACAK? 18 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ...

Yeni kararlara göre 18 yaş altı gençler ve çocuklar 14.00 ve 18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak. Hafta içi veya hafta sonu ayrımı olmaksınız 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (otobüs, minibüs,metro, metrobüs, dolmuş vb.) kullanmalarına izin verilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından yararlanabilecek.

18 yaş altı gençler ve çocuklarımız, yanlarında veli ya da vasileri bulunmak koşuluyla sınırlama getirilmeyen yaş gruplarının tabi olduğu kurallar çerçevesine şehirlerarası seyahatlerini gerçekleştirebilecekler.



