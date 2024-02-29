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'18 yaş ve üzeri üniversite öğrencilerimize ulaşımı ücretsiz yapacağız' Turgut Altınok açıkladı 'Hiçbir ücret almayacağız'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
29.02.2024 13:12
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Yerel seçimlere kısa bir süre kalan siyasi partiler ve belediye başkan adayları çalışmalarını hızlandırdı. Adaylar konuşmalarıyla vaatlerini vatandaşlara duyururken bazı isimlerden dikkat çeken çıkışlar da geliyor. Son olarak Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok "18 yaş ve üzeri üniversiteli öğrencilerimize ulaşımı ücretsiz yapacağız" dedi. Ankara'nın son durumuyla ilgili eleştirilerde bulunan Altınok "Ankara büyükşehirden büyük kasabaya doğru gidiyor" dedi.

'18 yaş ve üzeri üniversite öğrencilerimize ulaşımı ücretsiz yapacağız' Turgut Altınok açıkladı 'Hiçbir ücret almayacağız'

Türkiye adım adım yerel seçimlere yaklaşırken belediye başkan adaylarından da dikkat çeken açıklamalar geliyor. Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın karşısına çıkan Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok da NTV'de önemli açıklamalarda bulunarak vaatlerini duyurdu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZE ULAŞIMI ÜCRETSİZ YAPACAĞIZ"

Altınok, "18 yaş ve üzeri gençlerimizden üniversite öğrencilerimize ulaşımı ücretsiz yapacağız. Hiçbir ücret almayacağız. Ulaşım çilesi bitecek, trafik çilesi bitecek ve gençlerimizden 18 yaş ve üzeri bütün öğrencilerimizden, üniversite öğrencilerimizden ulaşımda ücret almayacağız." dedi.

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"ANKARA BÜYÜKŞEHİRDEN BÜYÜK KASABAYA DOĞRU GİDİYOR"

Ankara'nın son durumuna dair eleştirilerde bulunan Altınok "Ankara şimdi artık maalesef ışıkları sönen bir kent. Ankara büyükşehirden büyük kasabaya doğru giden bir kent. Akşam 7'de Ulus esnafı diyor ki 'Hayat burada bitiyor'. Ulus tarihimizin, kültürümüzün, medeniyetimizin, ilk Meclisimizin merkezidir. Ankara'da ticaretin merkezidir. Daha sonra Kızılay'dır. Kızılay'a gittim esnaf diyor ki 'Saat 8'de hayat bitiyor burada. Kaldırımlar kırık, taşlar kırık, Başkanım her gün burada birçok ayağı taşa takılıyor ve düşüyor. Özellikle hanımlara üzülüyoruz. Yağmur yağdığı zaman adımını her attığında o taşların arasından üzerine veya yanından geçenin üzerine su sıçrıyor' diyor. Ankara'nın merkezi maalesef bu. 9'da Ankara ışıkları sönen bir başkent yani. Büyük bir baş kasabaya doğru gidiyor Ankara. Daha doğrusu kasaba, köye doğru gideceğiz böyle giderse." ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Altınok "24 saat metroyu da çalıştıracağız. Otobüsleri de çalıştıracağız. Ankara'da 24 saat ulaşım olacak." dedi.

Altınok "Hesabı yaptık. Hesabım iyidir, matematiğim iyidir. 94'te biz Keçiören'de belediye başkanı seçildiğimizde Keçiören Türkiye'nin en borçlu ilçesiydi. Bıraktığımızda Türkiye'nin gayrimenkul zengini bir belediyeydi. Rekor yatırımlar yaptık. Büyükşehir Belediyesi'nden daha çok eser ve hizmet yaptık." şeklinde konuştu.

Yerel Seçim 2024


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