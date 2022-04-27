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  4. 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ü ölüme sürüklemişti! Gökhan Argın'a müebbet hapis

18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ü ölüme sürüklemişti! Gökhan Argın'a müebbet hapis

27.04.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmandan kendini atarak intihar eden 17 yaşındaki Aleyna Ağgül, ölümünden önce 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı bir not bırakıp intihar etmişti. Türkiye'nin konuştuğu olayda Ağgül’ün ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan 41 yaşındaki Gökhan Argın, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ü ölüme sürüklemişti! Gökhan Argın'a müebbet hapis

Iğdır kent merkezinde, 14 Kasım Mahallesi'nde oturan Aleyna Ağgül, 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmana bitişik apartmanın boşluğunda ölü bulundu. 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakan Aleyna'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında nakliye firması sahibi Gökhan Argın gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcısı, şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz etti. Ancak savcılığın itirazı reddedildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Ağgül'ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek üzere Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gönderdi. Yapılan incelemeler sonucunda mahkemeye sunulan raporu inceleyen hakim, genç kızı ölüme sürüklediği öne sürülen Gökhan Argın'ın yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emniyete talimat verdi. Yeniden gözaltına alınan Argın, olaydan 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.

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İKİNCİ DURUŞMADA 'İYİ HAL İNDİRİMİ' YAPILMAMASI İSTENDİ

Evli ve 2 çocuk babası Gökhan Argın hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 6 sayfalık iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Gökhan Argın, 'şantaj', 'basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep' verme suçlarından ilk olarak 18 Mart 2022’de hakim karşısına çıktı. İfadelerin alındığı duruşma 15 Nisan’a ertelendi. Aleyna Ağgül’ün ölümü ile ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın, 15 Nisan'da 2’nci kez hakim karşısına çıkarıldı. Iğdır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Erzincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Gökhan Argın, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasını verdi. Sanık Gökhan Argın hakkında 'iyi hal indirimi' yapılmamasını isteyen savcı, müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkında savunma yapabilmeleri için duruşmayı 27 Nisan 2022 tarihine erteledi.

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SON SÖZÜ SORULDU, CEVAP VERMEDİ

Üçüncü duruşma bugün saat 10.00'da başlarken, sanık Gökhan Argın SEGBİS'le katıldı. Gökhan Argın'ın avukatları suçsuz olduğunu belirterek, tahliye ve beraatını istedi. Mahkeme başkanı Gökhan Argın'dan son sözünün ne olduğunu sordu. Argın'ın savunma yapmaya başlaması üzerine mahkeme başkanı uyararak "Avukatların seni savundu. Senin son sözün nedir?" dedi. Sanık bir şey söylemedi. Mahkeme başkanı, karar için duruşmaya ara verdi.

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2 YIL HAPİS, 10 BİN TL PARA CEZASI

Salona giren mahkeme heyeti, Argın hakkındaki kararı bildirdi. Heyet Argın'ı, cebir ve tehdit ile intihara yönledirmeden mühabbet, kastem adam yaralamadan 4 ay ve şantaj suçlarından 2 yıl hapis ve 10 bin TL para cezasına mahkum etti.

(DHA)

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