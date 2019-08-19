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19-25 Ağustos haftalık burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 19.08.2019 09:11 | Son Güncelleme

Bu haftaya enerjik bir başlangıç yapıyoruz. Bu Cumartesi meydana gelecek olan Venüs ve Mars kavuşumuyla havada aşk kokusu olacak. Tutku dolu bir aşkın içinde kendinizi bulabilirsiniz. Aynı zamanda mantığınızı devre dışı bırakmamaya da özen göstermelisiniz.

19-25 Ağustos haftalık burç yorumları

KOÇ

koc

19-25 Ağustos haftasına enerjiniz ve şansınız yüksek başlıyorsunuz. Kendinize dair yapmak istediklerinizi tek tek gerçekleştirebilirsiniz. DEVAMI

BOĞA

boga

19-25 Ağustos haftasına başladığınızda enerjinizin düşük olduğunu hissedebilirsiniz. Hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak yorgun olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konulara vakit ayırmanız gerekebilir. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

19-25 Ağustos haftasına başladığınızda şansınız açık olacaktır. Özellikle yapmak istediğiniz şeyler varsa Pazartesi gününü tercih edebilirsiniz. İşleriniz yolunda gidecektir. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

19-25 Ağustos haftasına başladığınızda geleceğiniz ve kariyer konularınız gündemde olabilir. İş değişikliği için harekete geçebilirsiniz. Sizlere de ansızın yeni fırsatlar sunulabilir. DEVAMI

ASLAN

aslan

19-25 Ağustos haftasına başladığınızda öyle pozitif bir enerjiniz var ki kimse sizin bu iyi niyetinizi aşağıya çekemeyecektir. Olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Akademik hayatınızda başarılı işlere imza atabilirsiniz. Tatil planları yapabilirsiniz. DEVAMI

BAŞAK

basak

19-25 Ağustos haftasına başladığınızda borçlarınıza odaklanabilirsiniz. Uzun zamandır kapatmak istediğiniz ödemeleriniz ya da kredi başvurularınız için harekete geçebilirsiniz. Eşinizin maddi durumuyla ilgili de gelişmeler yaşayabilirsiniz. DEVAMI

TERAZİ

terazi

19-25 Ağustos haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınız ön plana çıkabilir. Pazartesi sevdiğiniz kişiyle güzel anlar yaşayabilirsiniz. Ortaklıkla yürüttüğünüz işinizde güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. DEVAMI

AKREP

akrep

19-25 Ağustos haftasına başladığınızda çalışma hayatınıza ağırlık verebilirsiniz. Pazartesi güzel gelişmeler karşınıza çıkabilir. Terfi haberleri alabilirsiniz. DEVAMI

YAY

yay

19-25 Ağustos haftasına aşkla başlıyorsunuz. Özellikle Pazartesi günü aşk hayatınızda güzel adımlar atabilirsiniz. Şansınız da açık olacak. Çocuğunuzla ilgili konularda da pozitif haberler alabilirsiniz. DEVAMI

OĞLAK

oglak

19-25 Ağustos haftasına başladığınızda ailenize enerjinizi harcayabilirsiniz. Sizlerden beklentileri olabilir. Onların sağlık probleminde desteğiniz gerekebilir. Evinizde değişiklikler düşünebilirsiniz. DEVAMI

KOVA

kova

19-25 Ağustos haftasına başladığınızda eğitim hayatınız ve iletişim kurduğunuz çevre ön planda olacaktır. Tanıştığınız yeni kişiler hem iş hem eğitim hayatınızda sizlere fırsatlar sunabilir. DEVAMI

BALIK

balik

19-25 Ağustos haftasına başladığınızda ekonomik durumunuza odaklanabilirsiniz. Gelirinizin size yetmediğini düşünerek yeni arayışlara girebilirsiniz. DEVAMI

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