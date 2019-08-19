19-25 Ağustos haftalık burç yorumları

KOÇ

19-25 Ağustos haftasına enerjiniz ve şansınız yüksek başlıyorsunuz. Kendinize dair yapmak istediklerinizi tek tek gerçekleştirebilirsiniz. DEVAMI

BOĞA

19-25 Ağustos haftasına başladığınızda enerjinizin düşük olduğunu hissedebilirsiniz. Hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak yorgun olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konulara vakit ayırmanız gerekebilir. DEVAMI

İKİZLER

19-25 Ağustos haftasına başladığınızda şansınız açık olacaktır. Özellikle yapmak istediğiniz şeyler varsa Pazartesi gününü tercih edebilirsiniz. İşleriniz yolunda gidecektir. DEVAMI

YENGEÇ

19-25 Ağustos haftasına başladığınızda geleceğiniz ve kariyer konularınız gündemde olabilir. İş değişikliği için harekete geçebilirsiniz. Sizlere de ansızın yeni fırsatlar sunulabilir. DEVAMI

ASLAN

19-25 Ağustos haftasına başladığınızda öyle pozitif bir enerjiniz var ki kimse sizin bu iyi niyetinizi aşağıya çekemeyecektir. Olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Akademik hayatınızda başarılı işlere imza atabilirsiniz. Tatil planları yapabilirsiniz. DEVAMI