19-25 Ağustos haftalık burç yorumları

KOÇ
19-25 Ağustos haftasına enerjiniz ve şansınız yüksek başlıyorsunuz. Kendinize dair yapmak istediklerinizi tek tek gerçekleştirebilirsiniz. DEVAMI
BOĞA
19-25 Ağustos haftasına başladığınızda enerjinizin düşük olduğunu hissedebilirsiniz. Hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak yorgun olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konulara vakit ayırmanız gerekebilir. DEVAMI
İKİZLER
19-25 Ağustos haftasına başladığınızda şansınız açık olacaktır. Özellikle yapmak istediğiniz şeyler varsa Pazartesi gününü tercih edebilirsiniz. İşleriniz yolunda gidecektir. DEVAMI
YENGEÇ
19-25 Ağustos haftasına başladığınızda geleceğiniz ve kariyer konularınız gündemde olabilir. İş değişikliği için harekete geçebilirsiniz. Sizlere de ansızın yeni fırsatlar sunulabilir. DEVAMI
ASLAN
19-25 Ağustos haftasına başladığınızda öyle pozitif bir enerjiniz var ki kimse sizin bu iyi niyetinizi aşağıya çekemeyecektir. Olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Akademik hayatınızda başarılı işlere imza atabilirsiniz. Tatil planları yapabilirsiniz. DEVAMI
BAŞAK
19-25 Ağustos haftasına başladığınızda borçlarınıza odaklanabilirsiniz. Uzun zamandır kapatmak istediğiniz ödemeleriniz ya da kredi başvurularınız için harekete geçebilirsiniz. Eşinizin maddi durumuyla ilgili de gelişmeler yaşayabilirsiniz. DEVAMI
TERAZİ
19-25 Ağustos haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınız ön plana çıkabilir. Pazartesi sevdiğiniz kişiyle güzel anlar yaşayabilirsiniz. Ortaklıkla yürüttüğünüz işinizde güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. DEVAMI
AKREP
19-25 Ağustos haftasına başladığınızda çalışma hayatınıza ağırlık verebilirsiniz. Pazartesi güzel gelişmeler karşınıza çıkabilir. Terfi haberleri alabilirsiniz. DEVAMI
YAY
19-25 Ağustos haftasına aşkla başlıyorsunuz. Özellikle Pazartesi günü aşk hayatınızda güzel adımlar atabilirsiniz. Şansınız da açık olacak. Çocuğunuzla ilgili konularda da pozitif haberler alabilirsiniz. DEVAMI
OĞLAK
19-25 Ağustos haftasına başladığınızda ailenize enerjinizi harcayabilirsiniz. Sizlerden beklentileri olabilir. Onların sağlık probleminde desteğiniz gerekebilir. Evinizde değişiklikler düşünebilirsiniz. DEVAMI
KOVA
19-25 Ağustos haftasına başladığınızda eğitim hayatınız ve iletişim kurduğunuz çevre ön planda olacaktır. Tanıştığınız yeni kişiler hem iş hem eğitim hayatınızda sizlere fırsatlar sunabilir. DEVAMI
BALIK
19-25 Ağustos haftasına başladığınızda ekonomik durumunuza odaklanabilirsiniz. Gelirinizin size yetmediğini düşünerek yeni arayışlara girebilirsiniz. DEVAMI
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