19 Eylül günlük burç yorumları: Güç savaşları sona eriyor! 19 Eylül'de burçları neler bekliyor?

19 Eylül Pazar sabahında Ay Balık burcunda ilerliyor. Fomalhout ile kavuşan ay sonucunda, ilişkiler anlamında iyicil etkiler ortaya çıkmış durumda. İlişkilerdeki güç savaşlarında bugün ateşkese gidilebilir. Sevdiklerimizle iletişim için iyi bir gün. Bugün Yay burcunun sosyal çevresiyle iletişimi artarken, Aslan burcu ise finansal konularla ilgilenebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün sezgileriniz güçlenebilir, olayların iç yüzünü görebilirsiniz. Kadınlarla ilişkiler ön planda olurken bazı kadınlardan yardım ve destek, bazı kadınlardan ise art niyetli durumlar görebilirsiniz. Günü rahatlamaya ayırdığınızda daha sakin ve keyifli geçecektir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün duygu dünyanızda, fikirlerinizde veya hayat koşullarınızda ani değişiklikler gündeme gelebilir. Dolunaya doğru giderken ilişkilerinizde iyicil enerjiler çalışmaya başlıyor. Affetme, bağışlama zamanı. Sizi tıkayan durumların içinden affederek özgürleşebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün duygusal olarak veya zihinsel olarak ikilemler arasında kalabilirsiniz. Yakınlarınızdan destek ve yardım görme arzusunda olabilir, aynı anda sevdiklerinize maddi veya manevi olarak yardım edebilirsiniz. Geleceğe yönelik bir kafa karışıklığınız olabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün gündeminizdeki konuların derinine inmek, araştırmak ve öğrenmek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınız artabilir. Kadınlarla ilişkilerinizde daha uyumlu bir hava hakim olabilir. Rutinlerinizin ve alışkanlıklarnızın dışına çıkabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün evinizle, finansal meselelerinizle ilgilenebilirsiniz. Aile üyelerinizle duygusal destekler içinde olmak ruhen size iyi gelebilir. Duygusal dalgalanmalara öğle saatlerinde açık olurken, karamsarlık ve umutsuzluk haline dikkat edin.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün alışkanlıklarınızda bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Zihni ve bedeni rahatlatacak aktivitelerle ilgilenmeye çalışın. Araştırma, okuma ve öğrenme ön planda olabilir. İş bağlantılarıyla yolculuklar ortaya çıkabilir. Bir teklif alabilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün yaşamdan aldıklarınızı, verdiklerinizi sorgulayabilir ve ilişkilerinizde bir sorgulamaya girebilirsiniz. Özgüven ve öz değerinizi insanların size olan maddi-manevi fedakarlıkları üzerinden belirlemeyin. Kendinize daha şefkatli yaklaşın.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gün içerisinde kadersel deneyimlerle karşı karşıya gelebilirsiniz. Negatif durumların içinden korunarak çıkabilirsiniz. Ektiklerinizin ve çabanızın sonucunu görebilirsiniz. Finansal konularda daha planlı olmaya çalışın.

YAY BURCU YORUMU

Bugün aile üyeleri, akrabalar, geniş sosyal çevre ön planda olabilir. Bir yolculuk planı yapabilirsiniz. İnançlarınız ve değerleriniz doğrultusunda hareket etmek, kendi doğrularınızın arkasında durmak sizi daha iyi hissettirebilir. Karma ve ilahi adaletin çalıştığı durumlar olabilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinize odaklanabilir, sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz. Özellikle kadınlarla ilişkilerde yardımlaşma, dayanışma durumu olabilir. İş başvuruları yapmak için güzel ve destekleyici bir gün. Sanatsal faaliyetlere dahil olabilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün kendinizi, geleceğe dair isteklerinizi, yeteneklerinizi ve yapabilitelerinizi sorgulayabilirsiniz. Dolunaya doğru giderken size ait olmayan veya alışık olmadığınız hisler ve düşünceler içinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. Abartılardan kaçının.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Ay sizin burcunuzda ilerliyor. Yarın ise burcunuzda Dolunay gerçekleşecek. İlişkilerinizde bir toparlanma ve iyileşme içinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. Duygularınız pozitif veya negatif fark etmeksizin daha yoğun yaşanacaktır. Geçmiş anılar, özlem uyanabilir.



