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19 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 19:11 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybetti, bin 538 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. İşte 19 Eylül Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

19 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

19 Eylül 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Güncel verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 97 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 1538 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1312 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 266 bin 117'ye çıktı.

Test sayısı 9 milyon 173 bin 694, vaka sayısı 301 bin 348, vefat sayısı 7 bin 445 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 27 bin 786, ağır hasta sayısı 1432, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7 oldu.
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BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ BİN 432'YE ULAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ağır hasta sayımız 1.432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim."

TÜRKİYE GENEL KORONAVİRÜS TABLOSU

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