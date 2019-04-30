İSTANBUL (AA) - Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı onuruna düzenlenen "19 Günde 19 Mayıs 2019" etkinliği kapsamında 15 kişilik dragon bot sporcusu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan aldıkları Türk bayrağıyla Samsun'a doğru çıktı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen etkinlik kapsamında Samsunlu 15 dragon bot sporcusu için Karaköy Meydanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada, 100 yıl önce Bandırma Vapuru'nun Galata Rıhtımı'ndan demir aldığını hatırlatarak, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı onuruna Cumhurbaşkanlığı himayelerinde özel bir etkinlik düzenlendiğini bildirdi.

Milletlerin tarihinde kaderlerini tayin eden önemli günlerin bulunduğunu ifade eden Yerlikaya, Türk tarihinin dönüm noktalarından birisinin de 19 Mayıs olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan bu mücadeleyi bugün daha iyi idrak ettiklerini belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Millet olmak, ortak bilinç, ruh ve duygularla buluşmakla mümkündür. Millet olmak, paylaşmak, sevgiyi çoğaltmak, acıyı azaltmak için kenetlenmek demektir. Millet olmak gerektiğinde tek yürek hareket edebilmektir. Bugün 100. yılını kutladığımız milli mücadele de bu duyguları yürekten paylaşan dedelerimizin, ninelerimizin azmiyle zafere ulaştı. Samsun'da başlayan mücadele, milletimize bağımsızlığı kazandıracak Kurtuluş Savaşımızın ve cumhuriyetimizin ilk temeli oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu önemli günü gençlerimize bayram olarak armağan etmesi tesadüf değildir. Gençliğin aynı zamanda yeniliği de temsil etmesinden ileri gelir."