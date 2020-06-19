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  4. 19 Haziran 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları sorgula

19 Haziran 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 21:34 | Son Güncelleme

Süper On Numara 19 Haziran 2020 çekiliş sonuçları belli oldu. Süper On Numara oyununun 19 Haziran çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 157 bin 548 liralık ikramiye devretti İşte MPİ 19 Haziran 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları...

19 Haziran 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun 19 Haziran 2020 çekilişinde kazandıran numaralar 2, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 26, 30, 45, 46, 49, 50, 53, 61, 63, 64, 72, 74, 77 ve 78 olarak belirlendi.

19 HAZİRAN SÜPER ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

onnumara

Süper On Numara oyununun 19. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 157 bin 548 lira 84 kuruşluk ikramiye devretti.

Çekilişte 9 bilen 8 kişi 3 bin 431 lira 67'şer kuruş, 8 bilen 153 kişi 179 lira 43'er kuruş, 7 bilen 1426 kişi 27 lira 27'şer kuruş, 6 bilen 8 bin 971 kişi 4 lira 59'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 15 bin 971 kişi 3 lira 29'ar kuruş ikramiye alacak.

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