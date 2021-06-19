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19 Haziran Cumartesi burç yorumları! Bugün geçmişi yâd etme günü olabilir

19.06.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burçlarının 19 Haziran Cumartesi gününe özel günlük burç yorumları paylaşıldı. Astrolog Merve Rençber, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunu 19 Haziran Cumartesi günü nelerin beklediğini açıkladı.

19 Haziran Cumartesi burç yorumları! Bugün geçmişi yâd etme günü olabilir

Aşktan paraya, yolculuktan sağlığa, yeni imkânlardan aile ve çevre ile ilişkilere kadar birçok önemli gelişme, 19 Haziran Cumartesi günün Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunu bekliyor. Evrene güzel enerji göndermek, iyiyi düşünüp iyiyi çağırmak ise hayatımızı olumlu yönde etkiliyor.

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün eski düşünceler, geçmiş anılar hatıranızda canlanabilir. Geçmişi yad edebilir, eski dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Ulaşım ve seyahat planlarınızda değişiklikler olabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün yarım kalan işlerinizi tamamlayabilir ve ertelediğiniz konulara dönebilirsiniz. Gün içinde dağınıklıklar olabilir. Daha keyfi hareket etmek isteyebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün geçmişi yad edebilir ve eski dostlarınızla, eski aşklarınızla bir araya gelebilirsiniz. Çocuklar ve çocuk sahibi olma gündemleri ön planda olabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün evinizde sevdiklerinizle bir arada olabilir ve evinizde düzenlemelere gidebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla olmak, sevdiğiniz şeyleri yapmak isteyeceğiniz bir gün.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün ikili durumlar ve birden fazla konu, plan gündeminizde olabilir. Gün içinde ertelediğiniz işlerle ilgilenebilirsiniz. Gün boyu daha anlık ve spontane hareket edebilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün unuttuğunuz ödemeler ve beklediğiniz alacaklar gündeminizde olabilir. Gün içinde ruh haliniz ve istekleriniz daha anlık değişecek.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün şaşırtıcı ve beklenmedik haberler alabilir, uzaklardaki kişilerle ve eski dostlarla haberleşebilirsiniz. Eğitim ve yolculuklarla ilgili gündemler oluşabilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün plan dışı durumlar ve sürpriz gelişmeler karşınıza gelebilir. Gün boyu şartlara ve koşullara göre hareket etmeli ve kontrolcülüğü bırakmalısınız. Mevcut koşullardan keyif almaya bakın.

YAY BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerde küslük veya barışmalar olabilir. Taşınma gündemleriyle ilgili kararsızlık veya belirsizlik oluşabilir. Bazı ilişkilerde hassasiyetler daha sık görülebilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün rutinlerinizde değişimler olabilir, görevler ve yarım kalan işlerlel ilgilenebilirsiniz. Beslenme düzeninize özen göstermeli ve gerilim ve stresten kaçınmalısınız.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün kontrolcü ve planlı ilerleme isteyebilirsiniz fakat değişen şartlara göre hareket etmeniz gerekebilir. Çocuklarınıza veya aşk ilişkisi yaşadığınız kişiye dair daha korumacı, kaygılı veya sorgulayıcı olabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün aile ve akrabalarınızla evinizde bir araya gelebilirsiniz. Aile üyeleri veya ev halkıyla kısa süreli dargınlık ve barışmalar olabilir. Aile içinde sağlıkla ilgili destekler alınabilir.

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