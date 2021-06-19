19 Haziran Cumartesi burç yorumları! Bugün geçmişi yâd etme günü olabilir

Aşktan paraya, yolculuktan sağlığa, yeni imkânlardan aile ve çevre ile ilişkilere kadar birçok önemli gelişme, 19 Haziran Cumartesi günün Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunu bekliyor. Evrene güzel enerji göndermek, iyiyi düşünüp iyiyi çağırmak ise hayatımızı olumlu yönde etkiliyor.

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün eski düşünceler, geçmiş anılar hatıranızda canlanabilir. Geçmişi yad edebilir, eski dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Ulaşım ve seyahat planlarınızda değişiklikler olabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün yarım kalan işlerinizi tamamlayabilir ve ertelediğiniz konulara dönebilirsiniz. Gün içinde dağınıklıklar olabilir. Daha keyfi hareket etmek isteyebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün geçmişi yad edebilir ve eski dostlarınızla, eski aşklarınızla bir araya gelebilirsiniz. Çocuklar ve çocuk sahibi olma gündemleri ön planda olabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün evinizde sevdiklerinizle bir arada olabilir ve evinizde düzenlemelere gidebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla olmak, sevdiğiniz şeyleri yapmak isteyeceğiniz bir gün.