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19 Mart günlük burç yorumları | 19 Mart Cuma günü burçlarda neler oluyor?

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19.03.2021 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük burç yorumları, her gün astrolojiyi ile ilgilenenler tarafından takip ediliyor. Burçlar, kişilerin beklentilerini düzenleyip, hayata dair kararlar almayı kolaylaştırıyor. 19 Mart günü Koç burcu parasal konularla ilgilenebilir. Aslan burcunu ise yeni ve güzel haberler bekliyor. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

19 Mart günlük burç yorumları | 19 Mart Cuma günü burçlarda neler oluyor?

Ay, 19 Mart Cuma gecesi saat 02.47’de Boğa burcundan İkizler burcuna geçiyor. Çevremizdeki kişilerle daha aktif bir iletişim sürecine girmek isteyebiliriz. Bugün bize karşı ya da çevremizdekilere karşı yapılan bir davranışa takılı kalabiliriz. Ay, Mekür saatleri için iletişimi gündüz desteklemiyor. Bu sebeple gündüz iletişim kurarken dikkatli olmamız konusunda burçlar bizi uyarıyor. Sportif faaliyetler içinse akşam saatleri daha uygun olur. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunu, 19 Mart Cuma günü neler bekliyor?

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün iletişim trafiğiniz hızlanıyor. Güne erkenden bir koşturmaca içerisinde başlayabilirsiniz. Son dakika durumlarıyla meşgul olabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün finansal konularla ilgili imzalar atabilir ve uzun vadeli bir planı başlatabilirsiniz. Bazı konularda duygularınız veya tavrınız gün içerisinde aniden değişebilir.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün sizler için sürprizli bir gün oluyor. Şaşırtıcı gelişmeler ve beklenmedik fırsatlar karşınıza gelebilir. İş ve finansta önemli bir yol kat edebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Geleceğinizi daha fazla önemseyebilir, karşınıza gelen konuları uzun vadeli düşünerek değerlendirebilirsiniz. Bir kararsızlık son bulmaya başlıyor.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün sosyal çevrenizle bir araya geldiğiniz, hareketli bir gün geçirebilirsiniz. İlişkilerinizde hızlı fakat kalıcı adımlar atabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde ortak kararlar, geleceğe yönelik konuşmalar ve maddi-manevi yardımlaşmalar öne çıkabilir. Bazı kişilere dair duygularınız, fikirleriniz aniden değişebilir. Küçük olaylar, detaylar sizde büyük değişimler yaratabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün iş hayatında bekleyen, sizi bekleten bir süreç kapanabilir. Bir süredir kararsızlık yaşadığınız veya yaşamdan bir cevap beklediğiniz konularda bir işaret alabilir, bir netleşme yaşayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili mevcut rahatsızlıklarınızda şifalanma başlıyor.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün krediler ve ödemelerle ilgili aksiyonlar içerisinde olabilirsiniz. Riskli yatırımlarla ilgilenebilir ve özellikle finansal alanda daha fazla risk alma eğiliminde olabilirsiniz. Beslenme düzeninizdeki dengesizlikler gün içinde mide sorunlarına sebebiyet verebilir, dikkat.

YAY BURCU YORUMU
Bugün ilişkiler, dostluk ve ortaklıklar gibi hayatınızdaki önemli sayılabilen ilişkilerinizde kırılma noktaları ve değişimler yaşanabilir. Bazı kişilerle barışma ve uzlaşma sağlayabilir, tekrar bir araya gelebilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün iş görüşmeleri yapabilir, iş teklifleri alabilirsiniz. Kendi işinizde büyüme ve ilerlemenin yollarını arayabilir veya personellerin görevlerinde düzenleme yapabilirsiniz. Gün içinde dalgınlık ve unutkanlıklarınız gecikme ve küçük kazalara neden olabilir, dikkat.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün finansal konularla sürpriz gelişmeler, aşk ilişkilerinde beklenmedik duygular karşınıza gelebilir. Geçmiş bir aşk tekrar ortaya çıkabilir. Küslük yaşadığınız bazı kişilerle barışma sağlayabilirsiniz. Küçük para kayıplarına karşı dikkatli olun.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün bir süredir gündeminizde yer alan konular artık sonuçlanmaya ve tamamlanmaya gidiyor. Sağlık ve estetik kaynaklı operasyonlar ve hizmetler alabilirsiniz. Geleceğe yönelik imzalar atabilir, yasal süreçlerinizde sonuçlanma yaşayabilirsiniz.

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