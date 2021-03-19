19 Mart günlük burç yorumları | 19 Mart Cuma günü burçlarda neler oluyor?

Ay, 19 Mart Cuma gecesi saat 02.47’de Boğa burcundan İkizler burcuna geçiyor. Çevremizdeki kişilerle daha aktif bir iletişim sürecine girmek isteyebiliriz. Bugün bize karşı ya da çevremizdekilere karşı yapılan bir davranışa takılı kalabiliriz. Ay, Mekür saatleri için iletişimi gündüz desteklemiyor. Bu sebeple gündüz iletişim kurarken dikkatli olmamız konusunda burçlar bizi uyarıyor. Sportif faaliyetler içinse akşam saatleri daha uygun olur. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunu, 19 Mart Cuma günü neler bekliyor?

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün iletişim trafiğiniz hızlanıyor. Güne erkenden bir koşturmaca içerisinde başlayabilirsiniz. Son dakika durumlarıyla meşgul olabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün finansal konularla ilgili imzalar atabilir ve uzun vadeli bir planı başlatabilirsiniz. Bazı konularda duygularınız veya tavrınız gün içerisinde aniden değişebilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün sizler için sürprizli bir gün oluyor. Şaşırtıcı gelişmeler ve beklenmedik fırsatlar karşınıza gelebilir. İş ve finansta önemli bir yol kat edebilirsiniz.