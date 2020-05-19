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19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a çıkışı: Öncesinde ve sonrasında neler yaşandı?

19.05.2020 10:30 | Son Güncelleme

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmış ve İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştı. Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ahmet Demirel, Mustafa Kemal'in askeri başarılarıyla tanınan bir Osmanlı paşasıyken tüm yurt çapında saygı duyulan siyasi bir lidere dönüşmesinin ilk adımı olan 19 Mayıs 1919'un öncesi ve sonrasında neler yaşandığını BBC Türkçe'ye anlattı.

19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a çıkışı: Öncesinde ve sonrasında neler yaşandı?

https://www.youtube.com/watch?v=Zezs\_YTifk4&feature=youtu.be

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmış ve İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştı. Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ahmet Demirel, Mustafa Kemal'in askeri başarılarıyla tanınan bir Osmanlı paşasıyken tüm yurt çapında saygı duyulan siyasi bir lidere dönüşmesinin ilk adımı olan 19 Mayıs 1919'un öncesi ve sonrasında neler yaşandığını BBC Türkçe'ye anlattı. Demirel, Mustafa Kemal'in Samsun'a derme çatma bir Bandırma vapuruyla gizli gizli gittiği veya Padişah Vahideddin tarafından yeni bir devlet kurma misyonuyla Anadolu'ya gönderildiği tarih anlatımlarını "tamamen klişe" buluyor. 'Atatürk: Türklerin Babası' - BBC'nin 1970'te çektiği belgesel

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