19 Mayıs 1919'un 100. yılı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele'nin 100. yılı, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde yıl boyunca çeşitli spor etkinlikleriyle kutlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Mücadele ateşinin yakıldığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılında etkinlikler sadece Gençlik Haftası'nda değil, yıl boyu devam edecek.

Atatürk'ün Bandırma Vapuru'yla Samsun'a çıkışının ardından Anadolu'yu dolaşarak bağımsızlık yolunda ilk adımların atılması ve Cumhuriyetin ilanıyla neticelenen Milli Mücadele'nin 100. yılı, çeşitli kentlerdeki spor etkinlikleriyle başladı.

Samsun'da maraton ve buz pateni, Rize'de bisiklet, Gebze'de eskrim, Kayseri'de dağcılık ve atıcılık, Ankara'da buz hokeyi, İzmir'de cimnastik, Eskişehir, Kütahya ve Kars'ta ise judo müsabakaları 100. yıl kutlamalarındaki ilk organizasyonlar oldu.

19 Mayıs 1919'un 100. yılında şimdiye dek gerçekleşen organizasyonlar şöyle:

Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Kulüpler Yarı Maratonu final müsabakaları, yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla bağımsızlık mücadelesinin başladığı Samsun’da gerçekleştirildi.