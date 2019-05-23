HABER

19 Mayıs 1919'un 100. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:25 | Son Güncelleme

Milli Mücadele'nin 100. yılı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde yıl boyunca çeşitli spor etkinlikleriyle kutlanacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele'nin 100. yılı, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde yıl boyunca çeşitli spor etkinlikleriyle kutlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Mücadele ateşinin yakıldığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılında etkinlikler sadece Gençlik Haftası'nda değil, yıl boyu devam edecek.

Atatürk'ün Bandırma Vapuru'yla Samsun'a çıkışının ardından Anadolu'yu dolaşarak bağımsızlık yolunda ilk adımların atılması ve Cumhuriyetin ilanıyla neticelenen Milli Mücadele'nin 100. yılı, çeşitli kentlerdeki spor etkinlikleriyle başladı.

Samsun'da maraton ve buz pateni, Rize'de bisiklet, Gebze'de eskrim, Kayseri'de dağcılık ve atıcılık, Ankara'da buz hokeyi, İzmir'de cimnastik, Eskişehir, Kütahya ve Kars'ta ise judo müsabakaları 100. yıl kutlamalarındaki ilk organizasyonlar oldu.

19 Mayıs 1919'un 100. yılında şimdiye dek gerçekleşen organizasyonlar şöyle:

Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Kulüpler Yarı Maratonu final müsabakaları, yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla bağımsızlık mücadelesinin başladığı Samsun’da gerçekleştirildi.

Rize'de, 17 Mayıs Cuma günü start alan Uluslararası Yavuz Sultan Selim Karadeniz Bisiklet Turu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun’a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Samsun-Çarşamba’da sona erdi. Organizasyona 76 sporcu katıldı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun düzenlediği 10, 12 ve 14 yaş altı Gençlik Bayramı Açık Turnuvası 16-19 Mayıs tarihlerinde Gebze'de gerçekleştirildi. 15 ilden 700'e yakın eskrimcinin katıldığı turnuvada epe ve flöre branşlarında 12 farklı kategoride müsabakalar organize edildi.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu öncülüğünde Ankara’da bir araya gelen 20 kulüpten 400 sporcu, 3 gün boyunca 74 karşılaşmayla 19 Mayıs kutlamalarına renk kattı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu kafilesi, 100. yıl etkinlikleri kapsamında Samsun İlkadım Buz Sporları Salonu’nda tüm branş sporcularının katıldığı bir gösteri gerçekleştirdi.

İzmir'de Alsancak Cumhuriyet Meydanı milli cimnastikçilerin gösterilerine sahne oldu. 100. yıl coşkusu içinde sergilenen estetik gösteriler, meydanı dolduran vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Eskişehir, Kütahya ve Kars başta olmak üzere yurdun dört bir yanında judocular, il etkinlikleri kapsamında gösteri maçlarına çıktı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu koordinesinde bir araya gelen atıcılar, Kayseri'de İlk Hedef Akdeniz Kapalı Atış Poligonu'ndaki havalı tabanca turnuvasına katıldı. Organizasyona kentin 4 üniversitesinden öğrenciler katıldı.

Türkiye İzcilik Federasyonunun liderliğinde izciler, Samsun 19 Mayıs 100. Yıl Uluslararası Milli Bilinç Kampı'nda bir araya geldi.

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk’ün doğduğu Selanik’teki evinin bahçesinden alınan toprak, 19 Mayıs tarihinde Anıtkabir’e teslim edildi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Türkiye Dağcılık Federasyonu faaliyet programında yer alan 100. Yılında 19 Mayıs Erciyes Dağı Tırmanışı başarıyla tamamlandı.

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
Denizli'nin gizli cenneti Çal Kanyon'u keşfedilmeyi bekliyorDenizli'nin gizli cenneti Çal Kanyon'u keşfedilmeyi bekliyor
“11. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü” başladı“11. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü” başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19 mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk Gençlik ve Spor Bakanlığı Samsun

En Çok Okunan Haberler

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Yatarken baş ucuna koydukları cep telefonu bomba gibi patladı

Baş ucuna koydukları cep telefonu bomba gibi patladı

Çiftlik Bank vurguncularının özel yazışmaları ortaya çıktı

Çiftlik Bank vurguncularının özel yazışmaları ortaya çıktı

İBB ekipleri de Abdülkadir Nişancı'yı arıyor

İBB ekipleri de Abdülkadir Nişancı'yı arıyor

Yassıada projesinde sona yaklaşılıyor!

Baştan sona yenilendi! Türkiye'nin 'özgürlük adası'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.