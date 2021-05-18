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19 Mayıs 2021 sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs kısıtlama var mı?

18.05.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurdun dört bir yanını 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı heyecanı sarmışken, vatandaşların aklında tek bir soru oluştu. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan yasakların 19 Mayıs gününde geçerli olup, olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki 19 Mayıs 2021 sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs kısıtlama var mı? Detaylar haberimizde...

19 Mayıs 2021 sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs kısıtlama var mı?

Geçtiğimiz ay 23 Nisan tarihinde uygulanan sokağa çıkma yasağının 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramında aynı şekilde yasağın uygulanıp uygulanmayacağının merak edilmeye başlandı. Peki 19 Mayıs'ta sokağa çıkmak yasak mı, kısıtlama devam edecek mi? Merak edilen ayrıntıları haberimizde derledik...

19 MAYIS NE ZAMAN, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Razaman ayı boyunca uygulanan tam kapanma sürecinin sona ermesiyle kademeli normalleşme dönemine geçildi. Bu doğrultuda yaklaşan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında sokağa çıkma yasağının uygulanıp, uygulanmayacağı araştırılmaya başlandı. Bu yıl Çarşamba gününe denk gelen Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramına ilişkin bir kısıtlama kararı açıklanmadı. Öte yandan 19 Mayıs sokağa çıkma yasağına ilişkin bir son dakika gelişmesi olursa, gün içinde açıklama yapılması bekleniyor.

19 Mayıs 2021 sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs kısıtlama var mı?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Yıl içerisinde kutlanan özel günlerden biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor.
Bu kapsamda, resmi kurum ve kuruluşlarda resmi tatil olarak kabul edilirken, özel sektörlerde de tatil oluyor. Özel sektörde resmi günlerde çalışanlar ise bugün için ek mesai ücreti alıyorlar.
19 Mayıs 2021 sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs kısıtlama var mı?

KADEMELİ NORMALLEŞME NEDİR?

17 günlük tam kapanma sürecinin ardından kademeli normalleşme dönemine geçildi. Kademeli normalleşmeye göre; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.

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