19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle kutlandı. Adana'da, Gençlik ve Spor İl Müdürü Albdulkadir Ataşbak'ın Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ataşbak, Uğur Mumcu Meydanı'nda devam edilen kutlama programında yaptığı konuşmada, bir asır önce bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığını ve kurtuluş mücadelesini başlattığını söyledi. Her yıl kutlanan bu bayram gününün aynı zamanda geleceğin teminatı gençlere millet olarak duyulan büyük inanç ve güvenin adı olduğunu ifade eden Ataşbak, "İnanıyorum ki büyük Türk milletinin bağrında yetişmiş olan gençliğimiz, atalarının uğruna canlarını feda ettikleri bu özgür vatanın her açıdan gelişip kalkınması için ellerinden gelen çabayı azim ve kararlılıkla yerine getireceklerdir. Gençlik gelecektir, ümittir." diye konuştu. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, karate, jimnastik ve tekvando gösterileri sunuldu.

Etkinlik kapsamında Gönüllü Anneler Topluluğu'nda yer alan anneler, down sendromlu veya otizmli çocuklarıyla dans gösterisi sundu. Kutlamalarda 100 kişilik ekip de "atabarı" oynadı. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. - Mersin Mersin'deki Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende down sendromlu çocuklar ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin halk oyunları ekibi gösteri sundu. Jimnastik sporcularının trambolin üzerinde yaptıkları akrobasi gösterisinin ardından tekvando ve karete gösterileri ilgi topladı. Törene Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz'ün yanı sıra öğrenciler ve aileleri katıldı. - Hatay Hatay'da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Vali Ürgen Alanı önünde toplanan öğrenciler, Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk Caddesi'nden Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz, alandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Antakya Spor Salonu'nda süren kutlama etkinliklerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şensöz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, öğrenciler şiir okudu, gençlerin hazırladığı gösteriler sunuldu. Kutlama etkinliklerine Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, 2. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ahmet Gürbüz, kurum müdürüleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - Osmaniye Osmaniye'de düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Loğoğlu, Osmaniye 7 Ocak Şehir Stadyumu'nda devam eden törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın milletin "Ya istiklal ya ölüm" parolasıyla çıktığı ve sonunu zaferle taçlandırdığı kutlu yolculuğun ilk adım günü olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün tarih sahnesinde milletimizin bir defa daha şaha kalkışının başlangıç günüdür. 19 Mayıs, milletimizin azminin ve manevi gücünün, askeri gücü çok daha fazla olan devletleri mağlup edebileceğinin ispat günüdür. Bugün ayrıca verdiği ilham ve güç ile 15 Temmuz'a, 2023, 2071 ve daha nice kutlu hedeflere ışık tutan kahramanlık günüdür." Konuşmaların ardından ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Etkinlikler kapsamında halk oyunları, judo, eskrim ve tekvando gösterileri sunuldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

- Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de törenler düzenlendi

Milli Mücadele'nin 100. yılı

Milli Mücadele'nin 100. yılı

Milli Mücadele'nin 100. yılı

Milli Mücadele'nin 100. yılı

Milli Mücadele'nin 100. yılı