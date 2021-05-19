19 Mayıs günlük burç yorumları | İkili ilişkiler ve planlar konusunda dikkatli olma zamanı

Bugün saat 22:12 ve 23:59 saatleri arasında Ay boşlukta seyrediyor. Bu yüzden bu saat dilimleri arasında keyifli zaman geçirebileceğimiz ve yaratıcılığımızı kullanabileceğimiz alanlara yönelmemiz daha doğru olacaktır. Ay ve Güneş arasında gerçekleşen kare açının da etkisiyle ikili ilişkilerimizde bazı zorlanmalar yaşayabiliriz. Dikkatli olmak gerekebilir.

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün çocuklarınızla ilgilenebilir, çocuklarınız için harcamalar yapabilirsiniz. İlişkilerde kıskançlık ve inatlaşma gibi durumlara açık enerjiler hakim olabilir. Israrcı tarafınız ortaya çıkabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün hayatınızın farklı alanlarında yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Bazı yenilikler için eskilerin temizlenmesi gerekebilir. Daha güçlü, özgüvenli ve başarılı hissedebileceğiniz bir gün.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün hareketli ve yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Gün içinde planlarınız değişebilir. Sabahtan akşama ruh haliniz, düşünceleriniz ve kararlarınız değişebilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün finansal konulara ve sosyal çevrenizle olan ilişkilerinize odaklanabilirsiniz. Beklediğiniz ödemelere ulaşabilirsiniz. Bir hedef veya isteğinizi gerçekleştirme fırsatı yakalayabilirsiniz.