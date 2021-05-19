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19 Mayıs günlük burç yorumları | İkili ilişkiler ve planlar konusunda dikkatli olma zamanı

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19.05.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burç yorumları, kişilere aşk, para, kariyer ve sağlık konuları gibi pek çok konuda yol gösterici nitelikte yorumlarda bulunur. Bugün Ay, saat 23:59’da Aslan burcundan ayrılarak Başak burcuna geçiyor. 19 Mayıs itibariyle Ay’ın Başak burcuna geçmesi, burçlarda en çok ikili ilişkileri ve planları etkiliyor olacak. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

19 Mayıs günlük burç yorumları | İkili ilişkiler ve planlar konusunda dikkatli olma zamanı

Bugün saat 22:12 ve 23:59 saatleri arasında Ay boşlukta seyrediyor. Bu yüzden bu saat dilimleri arasında keyifli zaman geçirebileceğimiz ve yaratıcılığımızı kullanabileceğimiz alanlara yönelmemiz daha doğru olacaktır. Ay ve Güneş arasında gerçekleşen kare açının da etkisiyle ikili ilişkilerimizde bazı zorlanmalar yaşayabiliriz. Dikkatli olmak gerekebilir.

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün çocuklarınızla ilgilenebilir, çocuklarınız için harcamalar yapabilirsiniz. İlişkilerde kıskançlık ve inatlaşma gibi durumlara açık enerjiler hakim olabilir. Israrcı tarafınız ortaya çıkabilir.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün hayatınızın farklı alanlarında yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Bazı yenilikler için eskilerin temizlenmesi gerekebilir. Daha güçlü, özgüvenli ve başarılı hissedebileceğiniz bir gün.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün hareketli ve yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Gün içinde planlarınız değişebilir. Sabahtan akşama ruh haliniz, düşünceleriniz ve kararlarınız değişebilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün finansal konulara ve sosyal çevrenizle olan ilişkilerinize odaklanabilirsiniz. Beklediğiniz ödemelere ulaşabilirsiniz. Bir hedef veya isteğinizi gerçekleştirme fırsatı yakalayabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün şans ve fırsatlar sizden yana olacak. Kariyeriniz için önemli bir fırsat yakalayabilirsiniz. İş görüşmeleri olumlu sonuçlanabilir.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün farklı ortamlara katılabilir, farklı insanlarla iletişime geçebilirsiniz. Başvurular, yasal konular ve resmi işler gündeminizde olabilir. Seyahat gündemleri oluşabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde netleşmeler, açık konuşmalar ve yüzleşmeler olabilir. Gizli konular aydınlığa çıkabilir. Duygu ve düşünceler dile getirilebilir.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün iş ve özel hayatınızdaki ilişkilerde zıtlaşma, sürtüşme gibi durumlara dikkat edin. Kurduğunuz bağlantılar aracılığıyla fırsatlar yakalayabilir veya bazı ilişkilerden yana destek görebilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU
Bugün iş teklifleri alabilir, iş görüşmeleri yapabilirsiniz. İş ilişkilerinizin güçlendiği bir gün. Sağlıklı beslenme ve sporla ilgilenebilirsiniz. Beden sağlığında şifalanma çalışıyor.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün pozitif enerjilerde kalmalı, abartılı şüphecilik ve negatif duygulardan uzak kalmalısınız. Riskli yatırımlar ve keyfi harcamalar gündeminizde olabilir.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerde aydınlanma ve açığa çıkma, yeni kararlar ve yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. İlişkilerinizden destek görebilirsiniz. Evinizin düzeniyle meşgul olabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün eğitimler, kurslar ve sınavlarla meşgul olabilirsiniz. Günlük rutininize ara verebilir, alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz. Beslenmede aşırılıklara kaçmaya karşı dikkat edin.


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