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19 Mayıs resmî tatil mi? 2024 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hangi güne denk geliyor?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
17.05.2024 15:39
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl pek çok kurumda çeşitli etkinlikler planlanarak kutlanır. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı ve Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcından dolayı 19 Mayıs özel bir gün olarak kabul edilir. Bu özel günün yaklaşması nedeniyle 19 Mayıs resmî tatil mi diye merak edilir. Peki, 19 Mayıs günü resmî tatil mi?

19 Mayıs resmî tatil mi? 2024 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hangi güne denk geliyor?

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a hareket ettiği ve Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcının ilan edildiği tarih olan 19 Mayıs'ı gençliğe armağan etmiştir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti resmî tatilleri takviminde yer alır. Her yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir heyecan ile kutlanır. Özel bir gün olması nedeniyle 19 Mayıs’ta çalışanlar ve öğrenciler tarafından 19 Mayıs hangi güne denk geliyor ve 19 Mayıs okullar tatil mi sorularının yanıtları merak edilir.

2024 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ,Gençlik ve Spor Bayramı hangi güne denk geliyor?

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde büyük bir öneme sahip olan Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımları 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılmıştır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu özel gün İtilaf Devletleri'nin işgal çabalarına karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilir. Atatürk bu özel günü bir bayram olarak Türk gençliğine armağan etmiştir.

19 Mayıs Gençlik Bayramı, 2024 yılında Pazar gününe denk gelmektedir. 19 Mayıs bu yıl hafta sonuna denk geldiği için ekstra olarak bir tatil söz konusu değildir.

19 Mayıs tatil mi?

Türkiye Cumhuriyeti resmî tatiller kanununa göre 19 Mayıs resmî bir tatildir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günü 1 gün tatil edilmektedir. 18 Mayıs ve 20 Mayıs resmî kanunda tatil olarak sayılmamaktadır. Dolayısıyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmî tatil olduğu için tüm okullar 1 günlüğüne eğitime ara verir.

2024 yılında 19 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla kamuda çalışanlar ve okullar da hâliyle tatilde olmaktadır. Ancak, özel sektörde çalışan kişilerin çalışma durumu değişebilmektedir.

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