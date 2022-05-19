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19 Mayıs’ta bankalar tatil mi? 19 Mayıs’ta bankalar açık mı, kapalı mı?

19.05.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs’ta bankalar tatil mi? sorusunun yanıtı, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi, internette konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Birçok kişi, 19 Mayıs’ta bankalar tatil mi? 19 Mayıs’ta bankalar açık mı, kapalı mı? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

19 Mayıs’ta bankalar tatil mi? 19 Mayıs’ta bankalar açık mı, kapalı mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle vatandaşlar 19 Mayıs’ta bankalar tatil mi? sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 18 Mayıs ile ilgili detayların yanı sıra, '19 Mayıs’ta bankalar tatil mi?', '19 Mayıs’ta bankalar açık mı, kapalı mı?' sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

19 MAYIS'TA BANKALAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. Dolayısıyla 19 Mayıs Perşembe günü bankalar kapalı olacak.

19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi, bankalarda işlem yapacak olan vatandaşlar 18 Mayıs günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamladılar.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bankalar kapalı olacak.

19 MAYIS TATİLİ KAÇ GÜN?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de bir gün resmi tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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