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19 MAYIS TATİL Mİ 2023? Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs'da resmi tatil mi, yarım gün mü?

18.05.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs tatil mi? Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok öğrenci ve veli arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı bu anlamlı gün yurt genelinde coşkuyla kutlanacak. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 okullar tatil mi, yarım gün mü?

19 MAYIS TATİL Mİ 2023? Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs'da resmi tatil mi, yarım gün mü?

19 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için 2023 resmi tatiller takvimini inceliyor. "19 Mayıs resmi tatil mi? 19 okullar tatil mi, yarım gün mü?" sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

19 MAYIS TATİL Mİ? RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

19 Mayıs bu yıl cuma gününe denk geldi. Bilindiği üzere Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramı ve resmi tatilidir.

19 Mayıs 2023 Cuma

19 MAYIS CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Cuma günü ilkokul, ortaokul, lise ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve kreşler eğitime ara verecek.

meb eğitim öğretim sınıf okul

2023 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Pazar - 1 GÜN TATİL - Yılbaşı Tatili
23 Ocak - 12 GÜN TATİL - Sömestr Tatili
21 Nisan - 3,5 GÜN TATİL - Ramazan Bayramı
23 Nisan Pazar - 1 GÜN TATİL - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Pazartesi - 1 GÜN TATİL - Emek ve Dayanışma Günü

takvim

19 Mayıs Cuma - 1 GÜN TATİL - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
28 Haziran - 4,5 GÜN TATİL - Kurban Bayramı
15 Temmuz Cumartesi - 1 GÜN TATİL - Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Çarşamba - 1 GÜN TATİL - Zafer Bayramı
29 Ekim Pazar - 1 GÜN TATİL - Cumhuriyet Bayramı

19 MAYIS'TA NE OLDU?

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, milli mücadele planlarıyla, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atmıştır.

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Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kulandı, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.

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19 MAYIS NEDEN GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI OLARAK KUTLANIYOR?

Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.

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