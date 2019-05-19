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19 Mayıs'ı deniz altında kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 11:20 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, 19 Mayıs'ın 100. yılı dolayısıyla deniz altında açtıkları "Samsun'a çıkışın 100. yılında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz" yazılı pankartın önünde Türk bayraklarıyla tören geçişi yaptı

Fethiye ilçesinde dalgıçlar, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılını, Muğla'nın deniz dibinde Türk bayraklarıyla kutladı.

İlçedeki bir dalış merkezinden 9 dalgıç, Dalyan Koyu açıklarında dalış yaptı. Dalgıçlardan üçü ise "Samsun'a çıkışın 100. yılında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz" yazılı pankartı açtı. Diğer dalgıçlar ise su altındaki pankartın önünde Türk bayraklarıyla "tören geçişi" yaptı.

Dalış okulunun eğitmeni Önder Diktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl 19 Mayıs'ı deniz dibinde farklı etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Diktaş, gösteride renkli görüntüler yaşandığını anlattı.

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