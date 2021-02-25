19 yaşındaki ikizler aynı anda cinsiyet değiştirerek 'ilk' oldu!

Biyolojik olarak erkek doğan tek yumurta ikizleri kendilerini hiçbir zaman erkek olarak tanımlamadılar.

19 yaşlarına geldiklerinde kadın bedeninde yaşamak istediklerine karar veren ikizler aynı anda cinsiyet değiştirmeye karar verdi.

4 yıl boyunca hormon tedavisi gördükten sonra Brezilyalı Mayla Phoebe de Rezende ve Sofia Albuquerck ameliyat olmaya karar verdiler.

Büyük babaları ise cinsiyet değiştirme operasyonunun masraflarını karşılamak için evlerini sattı ve ikizler bir gün arayla cinsiyet değiştirdi.

Böylece dünyanın aynı anda cinsiyet değiştiren ilk ikizleri oldular.



