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  4. 19 yaşındaki ikizler aynı anda cinsiyet değiştirerek 'ilk' oldu!

19 yaşındaki ikizler aynı anda cinsiyet değiştirerek 'ilk' oldu!

25.02.2021 12:50 | Son Güncelleme:
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19 yaşındaki ikizler aynı anda cinsiyet değiştirerek 'ilk' oldu!

19 yaşındaki ikizler aynı anda cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek dünyada bir ilk oldu.

Biyolojik olarak erkek doğan tek yumurta ikizleri kendilerini hiçbir zaman erkek olarak tanımlamadılar.

19 yaşlarına geldiklerinde kadın bedeninde yaşamak istediklerine karar veren ikizler aynı anda cinsiyet değiştirmeye karar verdi.

4 yıl boyunca hormon tedavisi gördükten sonra Brezilyalı Mayla Phoebe de Rezende ve Sofia Albuquerck ameliyat olmaya karar verdiler.

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Büyük babaları ise cinsiyet değiştirme operasyonunun masraflarını karşılamak için evlerini sattı ve ikizler bir gün arayla cinsiyet değiştirdi.

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Böylece dünyanın aynı anda cinsiyet değiştiren ilk ikizleri oldular.


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Brezilya

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