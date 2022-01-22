HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 19 yıldır sırdı! Parmak izleri ortaya çıkardı... 27 yaşındaki kadın cinayete kurban gitmiş

19 yıldır sırdı! Parmak izleri ortaya çıkardı... 27 yaşındaki kadın cinayete kurban gitmiş

22.01.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, veri entegrasyonu sayesinde 19 yıllık faili meçhul kadın cinayeti aydınlatıldı. Durdu Gökçü isimli 27 yaşındaki kadının, Mersin’deki evinde cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. O dönemde olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı araştırmalarda katil zanlısına ait parmak izlerine rastlandı ancak 19 yıl boyunca parmak izleri herhangi bir kimseyle eşleşmeyince cinayet çözülememişti. Entegre edilen verilerinden parmak izleri Mehmet Öz ile eşleşti

19 yıldır sırdı! Parmak izleri ortaya çıkardı... 27 yaşındaki kadın cinayete kurban gitmiş

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, Emniyet, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığındaki bilgileri bir araya getiren veri entegrasyonu ile yıllardır çözülememiş olayları, faili meçhul cinayetleri aydınlatmayı sürdürüyor. Veri entegrasyonu sayesinde Mersin’deki 19 yıllık bir kadın cinayeti çözülürken, yakınlarının yıllardır kayıp olarak aradığı bir kişi de ortaya çıkartıldı. Veri entegrasyonu ve kurumun çalışmaları sayesinde son bir yılda 155 bine yakın terör, asayiş, narkotik ve organize suçların olduğu olay aydınlatılarak, karanlıkta kalan olaylar için milyonlarca görüntü tarandı.

Screenshot_12

19 YILLIK KADIN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ

Kriminal Daire Başkanlığının kurumlar arası karşılaştırma yaparak aydınlattığı son cinayet 2002 yılında gerçekleşti. Durdu Gökçü isimli 27 yaşındaki kadın, Mersin’deki evinde cinayete kurban gitti. O dönemde olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı araştırmalarda katil zanlısına ait parmak izlerine rastlandı ancak 19 yıl boyunca parmak izleri herhangi bir kimseyle eşleşmeyince cinayet çözülemedi. Kriminal Daire Başkanlığının entegre edilen verilerinden parmak izleri Mehmet Öz ile eşleşti. Birçok suç kaydı bulunan Öz, yakalanarak cezaevine gönderildi.

9 YILDIR KAYIPTI! VÜCUDU TANINMAZ HALDE OLDUĞU İÇİN KİM OLDUĞU TESPİT EDİLEMEDİ

Veri entegrasyonu ile aydınlatılan bir diğer olay da 2013 yılında gerçekleşti. 2013’te Antalya Aksu’da meydana gelen kazada aracın içerisinde bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Şahsın üzerinde kimlik olmamasından ve vücudunun tanınmaz halde olmasından dolayı kim olduğu tespit edilemedi. Ailesinin yıllarca aradığı, kimsesizler mezarlığına gömülen şahsın veri entegrasyonu sayesinde Hasan Kürüş olduğu tespit edildi.

Screenshot_11

155 BİN OLAY AYDINLATILDI

Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü İsmail Şahin, veri entegrasyonu hakkında detayları paylaştı. Şahin, olayların önceden sadece kurumların içerisinde kaldığını ve çözülemediğini, şu an ise kurumlar arası bilgiler paylaşılarak olayların netliğe daha çabuk ulaştığını söyleyerek, “Biz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla burada bir veri entegrasyonunu sağladık. Emniyet Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığındaki veriler tek bir havuzda birleştirildi ve faili meçhul kalmış cinayet ya da diğer asayiş, terör, narkotik olaylarının aydınlatılmasında bize büyük katkı sağladı. Bu entegrasyonla biz şu ana kadar geçmişe yönelik son bir senede 155 bin olay aydınlattık. Gelen veriler, başkanlığımızdaki parmak izi uzmanları, kimyagerler, biyologlar, antropologlar, arkeologlar tarafından bir ekip kuruldu.

Screenshot_9

Bu faili meçhul kalmış tüm olaylar burada incelenmeye alındı. Kadın cinayetinden kayıp şahsa kadar. 2002 yılında 19 yıl önce işlenmiş olan bir cinayet olayının faili yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde yakalandı. O dönemde imkanlar yoktu. Biz şu an bilim ve teknolojinin her türlü imkanını en üst şekilde kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Screenshot_10

Şahin, artık suçluların hiçbir şekilde kaçamayacaklarını, geçmişte suç işlemiş birisi varsa da yakalanmayacağı umuduna düşmemesi gerektiğini belirtti.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Dünya bu projeyi bekliyor! Elon Musk, insan beynine çip takmak için harekete geçtiDünya bu projeyi bekliyor! Elon Musk, insan beynine çip takmak için harekete geçti
Adanalı çiftçiyi şaşkına çeviren olay: Uzaylılar gelmişAdanalı çiftçiyi şaşkına çeviren olay: Uzaylılar gelmiş
Anahtar Kelimeler:
cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı!

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı!

Olay sözler! ''Her yer meme dolu zaten''

Olay sözler! ''Her yer meme dolu zaten''

Emekli ve memurların beklediği haber! Resmen yürürlüğe girdi

Emekli ve memurların beklediği haber! Resmen yürürlüğe girdi

Üzerinden 10 yıl geçti! İşte Uğur Acar'ın son hali

Üzerinden 10 yıl geçti! İşte Uğur Acar'ın son hali

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

Vakalar arttı! 15 dakikada bulaşıyor: Deride tünel kazıyor

Vakalar arttı! 15 dakikada bulaşıyor: Deride tünel kazıyor

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.