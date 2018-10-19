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1907 Fenerbahçe – Galatasaray derbisi 20 Ekim’de

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.10.2018 08:53 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en popüler FPS oyunu Wolfteam için düzenlenen, ASUSWolfteam Ligi’nin 2’nci ayağı olan Kırmızı Sezon’da derbi heyecanı 20 Ekim 2018 tarihinde 1907 Fenerbahçe ile Galatasaray Esports takımları arasında yaşanacak. İki takım da zirve için mücadele edecek.

1907 Fenerbahçe – Galatasaray derbisi 20 Ekim’de

Netmarble Türkiye’nin, Wolfteam oyunu için düzenlediği ve Türkiye’nin en güçlü espor takımlarının mücadelesine sahne olan ASUSWolfteam Ligi’nin 2’nci ayağı olan Kırmızı Sezon’da derbi heyecanı yaşanacak. 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Esports takımları 20 Ekim 2018 tarihinde saat 18:00’de karşı karşıya gelecek.

Kırmızı Sezon’da henüz mağlubiyeti bulunmayan ve 10 puanla zirveyi paylaşan iki takım, bu turnuvada eşitliği bozup birinciliği elde etmek için kıyasıya bir mücadele verecek.

Türkiye’nin en güçlü takımları

ASUSWolfteam Ligi, bu yıl da Türkiye’nin en güçlü Wolfteam espor takımlarının kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. 1907 Fenerbahçe; Galatasaray Esports, HWA Gaming, Galakticos, Team Turquality; Crew Esports, Dark Passage ve Ice Warrios takımları ligde büyük kupayı havaya kaldırmak için yeteneklerini sergiliyor.

3 ayaktan oluşan ASUS WTK 2018, ASUSWolfteam Ligi’nin yanı sıra; her hafta pazar günleri ESL Go4Wolfteam ve Wolfcity Şehir turnuvaları ile yıl boyunca heyecan dolu karşılaşmalara sahne oluyor.

Derbi YouTube’ta canlı yayınlanıyor

ASUSWolfteam Türkiye Ligi Kırmızı Sezon karşılaşmalarını Youtube'daki JoygameWolfteam sayfasından canlı izlenebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
wolfteam Fenerbahçe Galatasaray

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