1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti belli oldu mu? Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL? Bakan Karaismailoğlu açıkladı!

1915 Çanakkale Köprüsü 26 Şubat Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu canlı yayınlanan bir programda 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili konuştu. Bakan Karaismailoğlu Çanakkale Köprüsü geçiş ücretine ilişkin yöneltilen soru üzerine bilgi verdi. Bu kapsamda 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti belli oldu mu? Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. Bakan Karaismailoğlu'nun açıklaması da dahil olmak üzere, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili ayrıntılara haberimizde yer verdik.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu köprünün önümüzdeki hafta cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını söyledi.

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ile ilgili yöneltilen soru üzerine bu projeye yatırılan belli bir miktar olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, her yıl eklenen işletme maliyetleri ve yurt dışı finans maliyetleri olduğunu da vurguladı.

Açıklmasında "Biz bunu tabi ki vatandaşımıza yansıtırken en az yük ne kadar gelecekse ve maksimum araç hangi şekilde geçmesi gerekiyorsa bunu cumartesi günü açıklayacağız." ifadelerini kullanan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

"Feribotta saatlerce süren bir yolculuk için ortalama 100 lira ücret ödüyorsunuz otomobil için. Kişi başı da 6 lira ödüyorsunuz. Burada 6 dakikada bir geçiş süreci var. İnşallah önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımız bunu açıklayacak... Ayrıca biz simülasyonlar yapıyoruz. Maksimum araç hangi ücretle geçer onun araştırmasını yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bunu açıklayacaktır. Osmangazi Köprüsü 2 bin 900 metre uzunluğunda 184 lira ücret alıyoruz. Burası 4 bin 600 metre" diyerek konuya ilişkin açıklamasını sürdürü.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ KAÇ TL?

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Çanakkele Köprüsü geçiş ücreti için "Makul bir şey çıkacaktır. Vatandaşa en az yük olacak bir bedel belirlenecektir."

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU AÇIKLADI

Bakan Karaismailoğlu köprü geçiş ücretinin Cumartesi günü açıklanacağını ifade etti.

Burada da makul bir bedel olacağını söyleyen Bakan karaismaoğlu, amaçlarının daha uyguna daha çok araç geçmesi olduğunu vurguladı.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BAŞLADI?

Çanakkale Köprüsü'nün yapımına 18 Mart 2017 tarihinde başlandı.

Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı'nın 2 yakasını birbirine bağlıyor.

Çanakkale Köprüsü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edildi. Çalışmalar, Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore'den DL E&C ve SK ecoplant şirketlerinin kurduğu ortaklık tarafından gerçekleştirildi.

Çanakkale Köprüsü 26 Şubat Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

MALKARA - ÇANAKKALE OTOYOLU AÇILIŞ TARİHİ NEDİR?

Son Kabine Toplatısı sonrası açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara- Çanakkale otoyolunun 26 Şubat Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.

MALKARA - ÇANAKKALE OTOYOLU KAÇ KİLOMETRE?

Malkara ile Çanakkale arasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşuyor.

Toplam 324 kilometrelik uzunluğa sahip olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesinin 4,6 kilometrelik kısmını 1915 Çanakkale Köprüsü, 83,4 kilometrelik kısmını ise Malkara-Çanakkale arasındaki otoyol oluşturuyor.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDE?

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Çanakkale'nin Lapseki ilçesini birbirine bağlayan ve yaklaşık 5 km'lik 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 km'lik otoyolu ve 13 km'lik bağlantı yollarını kapsamaktadır.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ HAKKINDA

Çanakkale 1915 Köprüsü, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'in yaptığı açıklamaya göre Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olcak.

Köprünün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.

Köprünün yüksekliği Seyit Onbaşı mermi figürleriyle 334 metreye ulaşıyor. Çanakkale 1915 Köprüsü'nün yapımında estetiğe önem verildi. Kulelerı Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde planlandı. Kullanılan kırmızı renk ise dünyanın hiçbir yerinde olmayan tamamen köprüye özel hazırlanmış özel bir kırmızı tonu.

