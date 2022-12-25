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1942 model Willys aracının minisini yaptı! Gören bir daha bakıyor... Değerini bulursa satacak

25.12.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonlu adam, kendi imal ettiği yaklaşık 200 kadar parçayı bir araya getirerek 1942 model Willys aracının bire bir küçük ölçeklisini yaptı. Aracı değerini bulması halinde satabileceğini kaydeden Mehmet Aydın, ''Bildiğimden yapmadım, bu bende tecrübe oldu. Üzerinde bir araya eklenmiş 200’den fazla parça var. Aracı 1942 model Willys cipten örnek alarak yaptım. Değerini bulursam satarım. Maliyeti 20 bin TL'yi buldu ancak maliyetinden ziyade buna zaman harcamam önemli” dedi.

1942 model Willys aracının minisini yaptı! Gören bir daha bakıyor... Değerini bulursa satacak

Asfalt yolda normal hız yapabilen 1942 model Willys cip küçük olmasına rağmen ilgi çekiyor. Aracı yapan Mehmet Aydın, aracı yaparken öğrendiğini belirterek, motorunu ise hazır aldığını söyledi. Aracı 1942 model Willys cipten örnek alarak yaptığını anlatan Aydın, ”Açık öğretim sosyoloji bölümü mezunuyum. Çok yönlü imalat yapabiliyorum, ahşap, metal işleyebiliyorum. Bundan önce gemi maket modeli hobim oldu, onunla alakalı profesyonelliğe kadar ilerledim. Orada birim, oran, orantı, ölçeği öğrendim. Aracın önce ön ızgarasını yaptım. Birim ölçülerini internetten buldum, yarı ölçeğinde. Üzerinde bir araya eklenmiş 200’den fazla parça var. Aracı 1942 model Willys cipten örnek alarak yaptım.

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Mekanik aksamı hazır, motoru hazır aldık. Diferansiyel sıfır kendi boyutunda, amortisörler, makasları hazır. Şaseyi kendim imal ettim. Geri kalan kısmı, kaporta üzerindeki bütün detayların hepsini burada yaptım. Mengene, çekiç, kaynak makinası o şekilde. Şu an hepsini ezberledim, bunun daha büyük ölçeklisini de yaparım. Aracın yapımına 2018 yılında başladım. Cumartesi günleri, istirahat vakitlerinde başladım ancak araya pandemi girdi, bu yaz bitirdim. Aracın detayına indikçe uzun sürdü. Maliyeti 20 bin TL'yi buldu ancak maliyetinden ziyade buna zaman harcamam önemli” dedi.

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''DEĞERİNİ BULURSAM SATARIM''

Aracı değerini bulması halinde satabileceğini kaydeden Aydın, “Değerini bulursam satarım. Geçimimi başka bir iş alanından sağlıyorum. Buna vakit ayırmak gerekiyor. Zaman bulabilirsem sürekli bununla uğraşsam, imkanım olsa eğitimini de veririm. Bunu yaparken öğrendim. Bildiğimden yapmadım, bu bende tecrübe oldu. Bunu farklı alanlarda değerlendirebilirsem daha farklı işler çıkartırım. Bu ölçekte şartları zorladık, yüzde 95’e yakın bire bir aynısını oluşturdum” diye konuştu.

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Büyük bir emeğin sonucu ortaya çok güzel bir eser çıktığını belirten Hayri Aydın ise, “Elektrik mühendisiyim, emekliyim. Büyük bir emeğin sonucunda elde edilmiş çok güzel bir ürün. Burada 200'e yakın parça var. Hepsi titizlikle imal edilerek yapılmış. Örneği olmadan görerek yapmak ayrı bir maharet, ayrı bir beceri gerektiriyor. Sabırla, metanetle çalışmanın bir sonucu. Bu mühendislikle ya da sanatla yapılacak bir şey değil, tamamen el becerisine ve zekasının o yöndeki gelişimine bağlı” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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