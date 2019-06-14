1945 yılında başlatılan Toprak Bayramı tarım şehri Bursa’da ilk kez şenlik havasında kutlandı

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun kabul edildiği 1945 yılından itibaren her yıl kutlanan Toprak Bayramı tarım şehri Bursa’da ilk defa şenlik havasında kutlandı.

Bursa’nın en güzel meyvelerinin yetiştiği Osmangazi ilçesine bağlı Karabalçık köyünde Bursa Valiliği ve Tarım İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla ilk kez düzenlenen bayramda köylüler piknik yapıp neşeli bir gün geçirdi. Köyde 65 yıldır tarımla uğraşan köylüler, böyle bir bayramdan haberleri olmadığını, ilk defa kutladıklarını, çok mutlu olduklarını ifade etti.

Karabalçık köyü mesire alanında etkinlikte köylülerin ikram ettiği yemekleri etkinliğe katılan misafirler afiyetle yedi. Köylüler birbirlerinin Toprak Bayramı’nı kutladı.

Bursa’da ilk defa tarım bayramı kutladıklarını ifade eden Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, “1945 yılında çıkartılan bir kanunla birlikte ülkemizde Toprak Bayramı kutlanmaya başlamıştır. Buradaki etkinliği yapmamızın amacı tarım alanlarımızın korunması ve yanlış kullanımlarının önlenmesi için bir farkındalık oluşmasını amaçlıyoruz. Bu şenlikler 1945 yılından itibaren yapılması gerekiyor ama Bursa’da maalesef ilk defa kutlanıyor” dedi.

Toprak Bayramı’nı ilk defa kutladıkları için mutlu olduklarını belirten köylüler “Biz uzun yıllar toprakla uğraştık. Toprak işi meşakkatli bir iş kendi işin olunca keyifli oluyor. Böyle bir bayramımız olduğundan haberimiz yoktu, ilk defa kutluyoruz. Bundan sonra her yıl kutlayacağız” şeklinde konuştu.