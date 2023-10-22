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1998'den beri husumetlilerdi! 25 yıllık küslük bugün sona erdi

22.10.2023 18:03 | Son Güncelleme:
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Muş'un Korkut ilçesinde 1998'de meydana gelen bir olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Kandemir ve Bozkurt aileleri bu olay nedeniyle 25 yıl birbirine husumet besledi. Bugün bir araya gelen 2 aile kanaat önderlerinin araya girmesiyle kucaklaştı. Barışma törenine Vali Çakır, belediye başkanı, il müftüsü ve il jandarma komutanı da katıldı.

1998'den beri husumetlilerdi! 25 yıllık küslük bugün sona erdi

Muş'un Korkut ilçesinde 1998'de 2 kişinin hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin yaralanması sonucu iki aile arasında başlayan husumet barışla sonuçlandı.

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25 YIL SONRA KUCAKLAŞTILAR

İlçeye bağlı İçboğaz köyünde yaşayan Kandemir ve Bozkurt aileleri arasında 25 yıl önce 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından husumet başladı. Kanaat önderlerinin girişimleri sonucu aralarındaki husumet giderilen aileler, İçboğaz Köyü Camisi önünde düzenlenen töreninde kucaklaşarak barıştı.

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Törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, insanların, aynı köyde, aynı beldede hayatları boyunca en samimi dostlukları, en güzel aile ortamları kuracakları kişilerle husumetli şekilde yaşadığını söyledi.

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Bu durumun gelecek kuşaklara bırakılacak en kötü miraslardan biri olduğunu vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:

"İslam'ın ruhunda kardeşlik ve hoşgörü var. Bakıyorsunuz suyun başında bir kavga, çocuklar kavga etmiş, büyükler karışmış ve yıllara yayılan, binlerce kişiyi etkileyen bir husumet. Bu kin, bu anlamsız husumet insanlığımızı, kardeşliğimizi esir alıyor. İyi tarafından bakalım, inşallah bundan sonraki husumetlere de vesile olsun. Bu husumeti bitirenlerden ve sebep olanlardan Allah razı olsun. 25 yıl dile kolay. Ortalama bir ömrün 3'te biri husumetle geçmiş. Bölgemizde, beldemizde husumetlerin sona ermesi noktasında gücümüzü, yetkimizi sonuna kadar kullanmamız lazım. İnşallah teker teker bölgemizdeki husumetler son bulur."

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"HİÇBİR GÜÇ BARIŞI ZORLA TESİS EDEMEZ"

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da kardeşliği, barışı ve bu birlikteliği sembolize eden geleneksel barış merasiminde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

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Kardeşler arasında bir husumet yaşandığında mutlaka aralarının düzeltilmesi gerektiğini dile getiren Asya, "Buradaki mutluluğumuzu buruk eden siyonizmin, Filistinli kardeşlerimize yaşattığı zulmü lanetliyorum. Burada kardeşliğin tesisi için barış merasimini icra ediyor olmamız, kısmen de olsa gönlümüze bir su serpmiştir. Bu barış, Kandemir ve Bozkurt ailelerinin fedakarlığı sonucu olmuştur. Hiçbir güç zorla barışı tesis edemez. Aileleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Aile bireyleri de konuşma yaparak gelen misafirlere teşekkür etti.

Muş Müftüsü İbrahim Halil Demir'in dua okunmasıyla son bulan törene, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Korkut Kaymakamı Ahmed Çelik, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı. (AA)

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