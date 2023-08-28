1999 öncesi emeklilik yaş tablosu nedir? 1999 öncesi emeklilik şartları nelerdir?

Her çalışan kişi, belli bir süre çalıştıktan sonra emekli olma hakkı kazanır. Kazanılan emekli olma ve emekli maaşı alma hakkı, çalışılan sektöre, sigortalı olunan gün sayısına, prim ödemelerine ve yaşa göre değişiklik gösterebilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, belli koşulları sağladıktan ve gerekli şartları yerine getirdikten sonra emekli olur ve ona emekli maaşı bağlanır. Ancak emekli olmak için en önemli kıstaslardan biri de sigortalılığın başladığı tarihtir. Yasal düzenlemelere göre 1999 yılı öncesi ve sonrası emeklilik koşulları oldukça farklılık göstermektedir.

Emeklilik nedir?

Uzun süre çalışmış ve iş hayatında belli bir süreyi doldurmuş olan kişilerin, genel olarak yaşlılık ve yaşlılığın getirdiği özellikle fiziksel sıkıntılar nedeni ile çalışamaması sonucunda işi bırakır ve tekaüte yani emekliye ayrılmış olur. Emekli olma zamanı gelen ve emekli olma hakkını kazanan kişi farklı koşullara bağlı olarak emekli olur ve kendisine emekli maaşı bağlanır.

Bir vatandaşın emekliliği, devlet tarafından desteklenen ve işveren aracılığı ile oluşturularak takip edilen fonlar ile maaşa bağlanır. Çalışılan sektör, süre ya da başka koşullara bağlı olarak emeklilik maaşı değişkenlik gösterebilir. Bazı durumlarda kişiler bu fonları kendi de oluşturarak emekliliğini alabilir.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ne demek?

Sık olarak gündeme düşen ve emeklilik ile ilgili olan konulardan biri de EYT’dir. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ifadesinin kısaltması olan EYT, sigortalılık ve emeklilik konusunda geliştirilme ve düzenleme yapılan yasalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Emekli olma koşullarını değiştiren sigorta başlangıç süresi 1999 yılının Eylül ayıdır. 99 öncesi emeklilik şartları ile 2000 yılı ve sonrası emeklilik şartları arasında büyük farklar vardır. Prim gün sayısı, yaş sınırı çalışılan iş alanı ve üstlenilen görev emeklilik şartlarında değişikliğe neden olur. 1999 öncesi emeklilik şartları 8 Eylül 1999 tarihi ve bu tarihten öncesinde sigortası başlayanların yararlanabildiği şartlardır.

8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartları nelerdir?

Kanunlar doğrultusunda belirlenen ve açılanan bilgilere göre 1999 öncesi EYT emeklilik şartları sigortalılık süresinin başladığı farklı tarihlere göre değişiklik gösterir. 1999 öncesi emeklilik yaşı tablosuna göre 8 Eylül tarihinden önce sigortası başlatılmış olan kişilerin emeklilik koşullarından bazıları şu şekildedir:

Erkek çalışanlar için:

8 Eylül 1976 ve öncesi – 25 yıl – yaş şartı yok – 5000 prim gün sayısı

9 Eylül 1976 – 23 Mayıs 1979 – 25 yıl – 44 yaş – 5000 prim gün sayısı

24 Mayıs 1979 – 23 Kasım 1980 – 25 yıl – 45 yaş – 5000 prim gün sayısı

24 Kasım 1980 – 23 Mayıs 1982 – 25 yıl – 46 yaş – 5075 prim gün sayısı

24 Mayıs 1982 – 23 Kasım 1983 – 25 yıl – 47 yaş – 5150 prim gün sayısı

Kadın çalışanlar için: