HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. 1999 öncesi emeklilik yaş tablosu nedir? 1999 öncesi emeklilik şartları nelerdir?

1999 öncesi emeklilik yaş tablosu nedir? 1999 öncesi emeklilik şartları nelerdir?

11.08.2023 03:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, çeşitli sektörlerde çalışarak belli bir prim gün sayısı ve sigortalılık süresi doldurdukları zaman diğer şartları da yerine getirerek emekli olma hakkı kazanırlar. Bir diğer emeklilik koşulu yaş zorunluluğudur. Çalışma gün sayısı ve yaş sınırı, kadın ve erkek emekli adaylarında farklılık gösterir. Peki, 1999 öncesi emeklilik şartları nelerdir, yaş tablosu nasıl?

1999 öncesi emeklilik yaş tablosu nedir? 1999 öncesi emeklilik şartları nelerdir?

Her çalışan kişi, belli bir süre çalıştıktan sonra emekli olma hakkı kazanır. Kazanılan emekli olma ve emekli maaşı alma hakkı, çalışılan sektöre, sigortalı olunan gün sayısına, prim ödemelerine ve yaşa göre değişiklik gösterebilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, belli koşulları sağladıktan ve gerekli şartları yerine getirdikten sonra emekli olur ve ona emekli maaşı bağlanır. Ancak emekli olmak için en önemli kıstaslardan biri de sigortalılığın başladığı tarihtir. Yasal düzenlemelere göre 1999 yılı öncesi ve sonrası emeklilik koşulları oldukça farklılık göstermektedir.

Emeklilik nedir?

Uzun süre çalışmış ve iş hayatında belli bir süreyi doldurmuş olan kişilerin, genel olarak yaşlılık ve yaşlılığın getirdiği özellikle fiziksel sıkıntılar nedeni ile çalışamaması sonucunda işi bırakır ve tekaüte yani emekliye ayrılmış olur. Emekli olma zamanı gelen ve emekli olma hakkını kazanan kişi farklı koşullara bağlı olarak emekli olur ve kendisine emekli maaşı bağlanır.

Bir vatandaşın emekliliği, devlet tarafından desteklenen ve işveren aracılığı ile oluşturularak takip edilen fonlar ile maaşa bağlanır. Çalışılan sektör, süre ya da başka koşullara bağlı olarak emeklilik maaşı değişkenlik gösterebilir. Bazı durumlarda kişiler bu fonları kendi de oluşturarak emekliliğini alabilir.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ne demek?

Sık olarak gündeme düşen ve emeklilik ile ilgili olan konulardan biri de EYT’dir. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ifadesinin kısaltması olan EYT, sigortalılık ve emeklilik konusunda geliştirilme ve düzenleme yapılan yasalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Emekli olma koşullarını değiştiren sigorta başlangıç süresi 1999 yılının Eylül ayıdır. 99 öncesi emeklilik şartları ile 2000 yılı ve sonrası emeklilik şartları arasında büyük farklar vardır. Prim gün sayısı, yaş sınırı çalışılan iş alanı ve üstlenilen görev emeklilik şartlarında değişikliğe neden olur. 1999 öncesi emeklilik şartları 8 Eylül 1999 tarihi ve bu tarihten öncesinde sigortası başlayanların yararlanabildiği şartlardır.

EYT kısmi emeklilik şartları nelerdir? EYT kısmi emeklilik şartları nelerdir?

8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartları nelerdir?

Kanunlar doğrultusunda belirlenen ve açılanan bilgilere göre 1999 öncesi EYT emeklilik şartları sigortalılık süresinin başladığı farklı tarihlere göre değişiklik gösterir. 1999 öncesi emeklilik yaşı tablosuna göre 8 Eylül tarihinden önce sigortası başlatılmış olan kişilerin emeklilik koşullarından bazıları şu şekildedir:

Erkek çalışanlar için:

  • 8 Eylül 1976 ve öncesi – 25 yıl – yaş şartı yok – 5000 prim gün sayısı
  • 9 Eylül 1976 – 23 Mayıs 1979 – 25 yıl – 44 yaş – 5000 prim gün sayısı
  • 24 Mayıs 1979 – 23 Kasım 1980 – 25 yıl – 45 yaş – 5000 prim gün sayısı
  • 24 Kasım 1980 – 23 Mayıs 1982 – 25 yıl – 46 yaş – 5075 prim gün sayısı
  • 24 Mayıs 1982 – 23 Kasım 1983 – 25 yıl – 47 yaş – 5150 prim gün sayısı

Kadın çalışanlar için:

  • 1 Nisan 1981 ve öncesi – 20 yıl – yaş şartı yok – 5000 prim gün sayısı
  • 1 Nisan 1981 ve 8 Eylül 1981 – 20 yıl – 38 yaş – 5000 prim gün sayısı
  • 9 Eylül 1981 – 23 Mayıs 1984 – 20 Yıl – 40 yaş – 5000 prim gün sayısı
  • 24 Mayıs 1984 – 23 Mayıs 1985 – 20 yıl – 41 yaş – 5000 prim gün sayısı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eğlence mekanı çıkışında kadınlarla çalışanlar arasında kavgaEğlence mekanı çıkışında kadınlarla çalışanlar arasında kavga
15 yaşındaki Kayra'nın dramı...15 yaşındaki Kayra'nın dramı...
İstanbulluların uykusunu kaçıracak sözler!İstanbulluların uykusunu kaçıracak sözler!
Anahtar Kelimeler:
EYT

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.