2-8 Eylül haftalık burç yorumları

KOÇ

2-8 Eylül haftasına başladığınızda ikili ilişkileriniz ön planda olacaktır. Gerek eşiniz gerek iş ortağınız ile geleceğe dönük planlar yapabilirsiniz. Haftanın devamında ise maddi konularınıza odaklanabilirsiniz. DEVAMI

BOĞA

2-8 Eylül haftasına başladığınızda çalışma ortamınız daha fazla öne çıkabilir. Enerjiniz bir düşük olacağından kendinizi yorduğunuzda sağlık problemleri ortaya çıkabilir. DEVAMI

İKİZLER

2-8 Eylül haftasına şansı arkanıza alarak başlıyorsunuz. Enerjinizi ve neşenizi kimse düşüremeyecektir. Çünkü aşkta da güzel gelişmeler kapınızı çalacaktır. DEVAMI

YENGEÇ

2-8 Eylül haftasına başladığınızda ailenizle ilgili konulara vakit ayırmak zorunda kalabilirsiniz. Mevcut sorunlarda siz arabulucu olabilirsiniz. Haftanın ilerleyen günlerinde aşk hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. DEVAMI

ASLAN

2-8 Eylül haftasına yoğun bir gündemle başlayabilirsiniz. İletişim yönünüzün aktif olduğu, oradan oraya yetişmeniz gereken bir zamanda olabilirsiniz. Eğitim hayatınızla ilgili başarılar elde edebilirsiniz. DEVAMI