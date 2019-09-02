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2-8 Eylül haftalık burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 02.09.2019 09:14 | Son Güncelleme

Eylül'ün ilk haftasına birçok gezegenin birbirleriyle kontakları damga vuruyor. Karışık duygular içinde olacağımız bir haftadan geçebiliriz. Güzel haber ise Çarşamba Merkür'ün Güneş'in kalbinde olması. Dileklerinizi dilemeyi unutmayın.

2-8 Eylül haftalık burç yorumları

KOÇ

koc

2-8 Eylül haftasına başladığınızda ikili ilişkileriniz ön planda olacaktır. Gerek eşiniz gerek iş ortağınız ile geleceğe dönük planlar yapabilirsiniz. Haftanın devamında ise maddi konularınıza odaklanabilirsiniz. DEVAMI

BOĞA

boga

2-8 Eylül haftasına başladığınızda çalışma ortamınız daha fazla öne çıkabilir. Enerjiniz bir düşük olacağından kendinizi yorduğunuzda sağlık problemleri ortaya çıkabilir. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

2-8 Eylül haftasına şansı arkanıza alarak başlıyorsunuz. Enerjinizi ve neşenizi kimse düşüremeyecektir. Çünkü aşkta da güzel gelişmeler kapınızı çalacaktır. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

2-8 Eylül haftasına başladığınızda ailenizle ilgili konulara vakit ayırmak zorunda kalabilirsiniz. Mevcut sorunlarda siz arabulucu olabilirsiniz. Haftanın ilerleyen günlerinde aşk hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. DEVAMI

ASLAN

aslan

2-8 Eylül haftasına yoğun bir gündemle başlayabilirsiniz. İletişim yönünüzün aktif olduğu, oradan oraya yetişmeniz gereken bir zamanda olabilirsiniz. Eğitim hayatınızla ilgili başarılar elde edebilirsiniz. DEVAMI

BAŞAK

basak

2-8 Eylül haftasına başladığınızda gelir kaynaklarınıza odaklanabilirsiniz. Maddi dengenizi düzenlemek için harcamaları kısmak isteyebilirsiniz. Haftanın devamında eğitim hayatınızla ilgili konular ortaya çıkabilir. DEVAMI

TERAZİ

terazi

2-8 Eylül haftasına enerji dolu bir başlangıç yapıyorsunuz. Özellikle kendinize dair yapmak istediğiniz her şeyi eyleme dökebilirsiniz. Dış görünüşünüzde değişimler yapmak isteyebilirsiniz. DEVAMI

AKREP

akrep

2-8 Eylül haftasına başladığınızda enerjiniz düşük olabilir. Psikolojik olarak kafanıza takılan konular da buna sebep olabilir. Sağlığınız da size zorluklar çıkartabilir. DEVAMI

YAY

yay

2-8 Eylül haftasına şanslı bir başlangıç yapıyorsunuz. Bulunduğunuz çevrede başarılarınızla dikkat çekebilirsiniz. Dostlarınızla beraber vakit geçirebilirsiniz. DEVAMI

OĞLAK

oglak

2-8 Eylül haftasına başladığınızda kariyer konularınıza öncelik verebilirsiniz. Tüm enerjinizi işinize ve projelerinize harcayabilirsiniz. Geleceğinize dair yeni adımlar atabilirsiniz. DEVAMI

KOVA

kova

2-8 Eylül haftasına pozitif enerjilerle başlıyorsunuz. Olumlu gelişmeler haftanın başında kapınızı çalabilir. Yüksek öğrenimle ilgili işlerinize vakit ayırabilirsiniz. DEVAMI

BALIK

balik

2-8 Eylül haftasına başladığınızda maddiyatınız önceliğiniz olabilir. Ödemeleriniz, kredi başvurularınız, bankalardaki işleriniz vaktinizi alabilir. Haftanın ilerleyen günlerinde enerjiniz artmaya başlıyor. DEVAMI

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