2-8 Eylül haftalık burç yorumları

KOÇ
2-8 Eylül haftasına başladığınızda ikili ilişkileriniz ön planda olacaktır. Gerek eşiniz gerek iş ortağınız ile geleceğe dönük planlar yapabilirsiniz. Haftanın devamında ise maddi konularınıza odaklanabilirsiniz. DEVAMI
BOĞA
2-8 Eylül haftasına başladığınızda çalışma ortamınız daha fazla öne çıkabilir. Enerjiniz bir düşük olacağından kendinizi yorduğunuzda sağlık problemleri ortaya çıkabilir. DEVAMI
İKİZLER
2-8 Eylül haftasına şansı arkanıza alarak başlıyorsunuz. Enerjinizi ve neşenizi kimse düşüremeyecektir. Çünkü aşkta da güzel gelişmeler kapınızı çalacaktır. DEVAMI
YENGEÇ
2-8 Eylül haftasına başladığınızda ailenizle ilgili konulara vakit ayırmak zorunda kalabilirsiniz. Mevcut sorunlarda siz arabulucu olabilirsiniz. Haftanın ilerleyen günlerinde aşk hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. DEVAMI
ASLAN
2-8 Eylül haftasına yoğun bir gündemle başlayabilirsiniz. İletişim yönünüzün aktif olduğu, oradan oraya yetişmeniz gereken bir zamanda olabilirsiniz. Eğitim hayatınızla ilgili başarılar elde edebilirsiniz. DEVAMI
BAŞAK
2-8 Eylül haftasına başladığınızda gelir kaynaklarınıza odaklanabilirsiniz. Maddi dengenizi düzenlemek için harcamaları kısmak isteyebilirsiniz. Haftanın devamında eğitim hayatınızla ilgili konular ortaya çıkabilir. DEVAMI
TERAZİ
2-8 Eylül haftasına enerji dolu bir başlangıç yapıyorsunuz. Özellikle kendinize dair yapmak istediğiniz her şeyi eyleme dökebilirsiniz. Dış görünüşünüzde değişimler yapmak isteyebilirsiniz. DEVAMI
AKREP
2-8 Eylül haftasına başladığınızda enerjiniz düşük olabilir. Psikolojik olarak kafanıza takılan konular da buna sebep olabilir. Sağlığınız da size zorluklar çıkartabilir. DEVAMI
YAY
2-8 Eylül haftasına şanslı bir başlangıç yapıyorsunuz. Bulunduğunuz çevrede başarılarınızla dikkat çekebilirsiniz. Dostlarınızla beraber vakit geçirebilirsiniz. DEVAMI
OĞLAK
2-8 Eylül haftasına başladığınızda kariyer konularınıza öncelik verebilirsiniz. Tüm enerjinizi işinize ve projelerinize harcayabilirsiniz. Geleceğinize dair yeni adımlar atabilirsiniz. DEVAMI
KOVA
2-8 Eylül haftasına pozitif enerjilerle başlıyorsunuz. Olumlu gelişmeler haftanın başında kapınızı çalabilir. Yüksek öğrenimle ilgili işlerinize vakit ayırabilirsiniz. DEVAMI
BALIK
2-8 Eylül haftasına başladığınızda maddiyatınız önceliğiniz olabilir. Ödemeleriniz, kredi başvurularınız, bankalardaki işleriniz vaktinizi alabilir. Haftanın ilerleyen günlerinde enerjiniz artmaya başlıyor. DEVAMI
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