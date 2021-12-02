2 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki!

Süper Loto binlerce şans oyunu sever tarafından ilgiyle takip ediliyor. Süper Loto çekilişi haftanın belirli günlerinde gerçekleştiriliyor. Süper Loto çekilişini ücretsiz ve canlı olarak Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden takip edebilirsiniz. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki!

2 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA LİNKİ

2 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İşte sonuçlar: 12-23-27-40-49-55.

Süper Loto çekiliş sonuçlarına 'https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Çekilişi canlı izlemek için MP TV'nin, 'https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle' adresine tıklayın.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



