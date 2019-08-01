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2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 01:11 | Son Güncelleme

Polis Meslek Yüksekokullarına 250'si kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak

Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 250'si kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alınacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PMYO'lara 2 bin 250'si erkek olmak üzere 2 bin 500 polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek.

Adaylar ön başvurularını 5-19 Ağustos tarihleri arasında "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresi ile kullanarak yapabilecek.

Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle:

"T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 1 Ekim 2019 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2019 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250.000 ham taban puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150.000 ham taban puan almış olmak."

Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğünce karşılanacak.

Eğitim sonunda başarılı sağlayanlar polis memuru olarak göreve başlayacak.

Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar Polis Akademisinin "http://www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

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