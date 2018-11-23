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2 bin 504 engelli memur alımı için tercihler 29 Kasım'da başlayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.11.2018 13:45 | Son Güncelleme

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 bin 504 engelli memur alımı için tercihlerin 29 Kasım'da başlayacağını duyurdu.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 bin 504 engelli memur alım ilanı için tercihlerin 29 Kasım 2018 tarihinde başlayacağını ve 7 Aralık 2018 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu.  Bakan Selçuk, kurumların talepleri doğrultusunda; ilköğretim düzeyinden 198, ortaöğretim düzeyinden  534, önlisans düzeyinden 773, lisans düzeyinden 999 olmak üzere toplam 2 bin 504 kadronun atama yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığı'na bildirildiğini açıkladı.

ANKARA (DHA) - AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 bin 504 engelli memur alımı için tercihlerin 29 Kasım'da başlayacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 bin 504 engelli memur alım ilanı için tercihlerin 29 Kasım 2018 tarihinde başlayacağını ve 7 Aralık 2018 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu.
Bakan Selçuk, kurumların talepleri doğrultusunda; ilköğretim düzeyinden 198, ortaöğretim düzeyinden 534, önlisans düzeyinden 773, lisans düzeyinden 999 olmak üzere toplam 2 bin 504 kadronun atama yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığı'na bildirildiğini açıkladı.

Tercih kılavuzunun Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na gönderildiğini ifade eden Bakan Selçuk, adayların 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS sonuçları ile 2016-Kura veya 2018-Kura kayıtlarına göre tercih işlemlerini www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabileceklerini belirtti.

Bakan Selçuk, "Engelli kardeşlerimizi kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, heyecanlarına ortak olmaya devam edeceğiz" dedi.

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