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  4. 2 bin kişilik yolcu gemisi Hatay Limanı'nda: Depremzede vatandaşlar konaklayacak

2 bin kişilik yolcu gemisi Hatay Limanı'nda: Depremzede vatandaşlar konaklayacak

21.02.2023 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremzedelerin konaklayacağı 2 bin kişilik özel yolcu gemisi, İskenderun Limanı’nda Hataylı depremzedeleri kabul etmeye başladı.

2 bin kişilik yolcu gemisi Hatay Limanı'nda: Depremzede vatandaşlar konaklayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların konaklamaları için 2 bin kişi kapasiteli özel yolcu gemisinin İskenderun Limanı'na yanaşmasının ardından depremzedeleri kabul etmeye başladı.

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Gemiye yerleşen Hataylı depremzedeler, güvenli bir ortam sağladığı için emeği geçenlere teşekkür etti.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, limana gelerek gemide incelemelerde bulundular ve ilgililerden bilgi aldılar. (İHA)

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