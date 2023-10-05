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  4. 2 bine yakın... İhbar yağdı, kapatılacaklar! Bakan Tekin uyarmıştı

2 bine yakın... İhbar yağdı, kapatılacaklar! Bakan Tekin uyarmıştı

05.10.2023 12:42 | Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ruhsatsız faaliyet gösterdiği ihbar edilen 2 bine yakın "merdiven altı" kursun kapatılması için işlem başlattı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açık liselerde okuyanların merdiven altı, denetimsiz kurslara devam ettiği yönünde bilgi edindiklerini, bu kursların bilhassa FETÖ kapsamında hem resmi hem de özel okullarda ilişiği kesilenlerin yönettiği bir sektör olduğunu belirtip velileri, çocuklarını bu kurslara göndermemeleri konusunda uyarmıştı.

2 bine yakın... İhbar yağdı, kapatılacaklar! Bakan Tekin uyarmıştı

MEB, Bakanlıktan ruhsatı olmadan faaliyet gösteren kurslarla mücadele için bir dizi önlemi uygulamaya koydu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "Bilhassa FETÖ kapsamında hem resmi hem de özel okullarda ilişiği kesilenlerin yönettiği bir sektör." şeklinde tarif ettiği "merdiven altı" kurslarla mücadele için kurulan hatta gelen ihbarların ardından 1825 izinsiz kursun kapatılması için işlem başlatıldı. Bakanlık, bu kurslarla mücadelesini İçişleri Bakanlığı işbirliğinde yürütüyor.

MEB'E BAĞLI KURSLARIN LİSTESİ YAYIMLANDI

Bu kapsamda, öğrenci ve velilerin, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için MEB'e bağlı faaliyet gösteren özel kursların listesi "https://ookgm.meb.gov.tr/kurumlar.php?=kurs" adresinde yayımlandı ayrıca kurum tabelalarında "karekod" uygulaması etkin şekilde hayata geçirildi.

Bakanlığın illere gönderdiği 1 Eylül tarihli yazıda ise izinsiz faaliyet yürüten yerlerin tespitinde teknolojik imkanlardan yararlanabilmek için Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü internet sayfasında "İzinsiz Eğitim Faaliyeti İhbarı" linkinin oluşturulduğu duyuruldu.

Bakanlığın https://ookgm.meb.gov.tr/izinsizegitim.php internet adresi üzerinden oluşturduğu çevrim içi hatta 1825 ihbar geldi. MEB yetkilileri, ihbarların tasnifini yaptı.

Bu kapsamda, izinsiz faaliyette bulunan eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, koçluk merkezi, ödev merkezi veya test evi, eğitim rehberliği, dil konuşma bozuklukları merkezi, konuşma terapisi, kekemelik tedavisi, etüt merkezi, matematik kulübü gibi yerlere işlem yapılması için valiliklere inceleme ve soruşturma yapılması talimatı verildi.

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 20 KATI İDARİ PARA CEZASI

Eğitim öğretim faaliyetlerini yapan ancak Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na uygun kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerlerin valiliklerce kapatılması için işlem başlatıldı. Bu yerleri kuran veya işletenlere brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanıyor.

DENETİMLER DÜZENLİ YAPILIYOR

Bakanlık yetkilileri, konuya ilişkin gelen bilgi ve ihbarları düzenli değerlendirerek izinsiz faaliyette bulunan yerlerin bulunduğu illerle yapılması gerekli işlemler konusunda güçlü irtibatını sürdürüyor.

İllerde valiliklerde kurulan izleme ve koordinasyon komisyonları, ihbarları değerlendirerek gerekli inceleme ve soruşturmaları yapıyor. Tespitler düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığına gönderiliyor.

KAREKOD UYGULAMASI DENETİMLERİ HIZLA DEVAM EDİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, kurum girişinde karekodu bulunmayan tabelalar için özel öğretim kurumlarına 18 Eylül Pazartesi gününe kadar süre tanımıştı.

Karekod uygulamasıyla ilgili denetimlere de hız verilirken bu tarihe kadar karekod uygulamasına geçmeyen kurumlara idari işlemler başlatıldı.

Karekod uygulamasının içerisinde, özel öğretim kurumunun adı, kurum kodu, türü, açılma tarihi, adresi, adres kodu, kurucusunun kim olduğu, bina kontenjanı, uyguladığı program tür ve kontenjanları ve ücretlerine ilişkin bilgiler yer alıyor ve vatandaşlar karekodu okutarak kursun Bakanlıktan izinli olup olmadığını teyit edebiliyor.

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BAKAN TEKİN VELİLERİ UYARMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA Editör Masası'nda, açık liselerde okuyanların merdiven altı, denetimsiz kurslara devam ettiği yönünde bilgi edindiklerini, bu kursların bilhassa FETÖ kapsamında hem resmi hem de özel okullarda ilişiği kesilenlerin yönettiği bir sektör olduğunu bildirmişti.

Bakan Tekin, yeni döneme ilişkin izinsiz kurslarla ilgili İçişleri Bakanlığı ile istişare halinde olduklarını ifade ederek, velilere, çocuklarını bu kurslara göndermemeleri konusunda uyarıda bulunmuştu. (AA)

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