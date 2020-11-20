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  4. 2 çocuk annesi Emine Hemşire koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

2 çocuk annesi Emine Hemşire koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

20.11.2020 02:04 | Son Güncelleme:
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2 çocuk annesi Emine Hemşire koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bursa'da devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapan, 2 çocuk annesi Emine Ezen (40), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşire Emine Ezen (40), 2 Kasım’da koronavirüse yakalandı.

Görev yaptığı hastanede tedaviye alınan iki çocuk annesi Ezen, 4 Kasım’da sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Bursa Şehir Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildi.

Ezen, yoğun bakımda 15 gün tedavi gördü. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen önceki gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

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İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN BAŞSAĞLIĞI

İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz imzasıyla yayınlanan mesajda, "Mesai arkadaşımız, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanemizde hemşire olarak görev yapan Emine Ezen, yakalandığı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Merhume’ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı dilerim.” ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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