2 çocuk annesi kadın ormanda ölü bulundu

Antalya’da 13 gün önce kaybolan iki çocuk annesi kadın, ormanlık alanda öldürülmüş olarak bulundu.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Duygu Çelikten 13 gün önce evinden dışarıya fatura yatırmak için çıktı. Doğu Garajı bölgesine gelen Çelikten’i iddiaya göre komşusu V.Ü, annesinin hastanede olduğunu söyleyerek araca binmesine ikna etti ve ikili ortadan kayboldu. Çelikten’in telefonunun kapalı olması ve akşam eve gelmemesi üzerine yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği geniş çaplı inceleme başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları inceleme sonucu Kepez ilçesi Varsak bölgesinde aramalarını yoğunlaştırdı. Ekipler Çelikten’in cansız bedenini çeşitli yerlerdeki kazı çalışmalarının ardından ulaştı. Çelikten’in cenazesi, üzeri toprak ve taşla kapatılmış şekilde bulundu. Genç kadının vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu öğrenildi.



