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  4. 2 çocuk annesi nişanlısını silahla öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: Ne yapacağımı şaşırdım, silahla sıktım

2 çocuk annesi nişanlısını silahla öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: Ne yapacağımı şaşırdım, silahla sıktım

01.04.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 33 yaşındaki 2 çocuk annesi Dilek Ceylan nişanlısı 38 yaşındaki İdris Nesim tarafından öldürülmüştü. Olayda Nesim, Ceylan'ı aldattığı için öldürdü. Cinayete ilişkin görülen davanın duruşmasında Nesim, "Bir arkadaşı bana Dilek'in hayatında başka birisi daha olduğunu söyledi. Bunu ona sorduğumda küfretti 'sen sanki beni aldatmadın' dedi. Ne yapacağımı şaşırdım, yanımdaki silahla sıktım" dedi.

2 çocuk annesi nişanlısını silahla öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: Ne yapacağımı şaşırdım, silahla sıktım

Ankara'da geçen yıl 30 Nisan'da meydana gelen olayda İdris Nesim (38), ayrılmak isteyen nişanlısı Dilek Ceylan ile konuşmak için evine gitti. Çıkan tartışmada Nesim, Ceylan'ı tabanca ile ateş ederek öldürdü. Tutuklanan Nesim'in 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'silahla tehdit' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapisle yargılanmasına başlandı.

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"NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM, SİLAHLA SIKTIM"

Ankara 32'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunmasını yapan Nesim, Dilek Ceylan ile 2018 yılında tanıştıklarını, bir keresinde tartıştıklarını söyleyerek, "Ben 1-2 tokat attım. 'Küçükken annem ve babamdan sonra da eşimden dayak yedim, şimdi de sen bana vurdun' dedi. Olaydan sonra benden soğuduğunu hissettim. Kız kardeşiyle, eşiyle, kızıyla neredeyse herkesle konuştum. Bunun üzerine evlilik teklifi ettim, o da kabul etti. Bir ay sonra tekrar aramız bozuldu. Biraz saldırgan bir yapısı vardı, tartışmalarda psikolojik baskı yapardı bana. Bir arkadaşı bana Dilek'in hayatında başka birisi daha olduğunu söyledi. Bunu ona sorduğumda küfretti 'sen sanki beni aldatmadın' dedi. Ne yapacağımı şaşırdım, yanımdaki silahla sıktım" dedi. Duruşma ertelendi.

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Kaynak: DHA

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