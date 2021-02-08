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2 çocuk babası trafik kazasında hayatını kaybetti

08.02.2021 22:52 | Son Güncelleme:
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2 çocuk babası trafik kazasında hayatını kaybetti

Muğla’nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada, sürücü Bekir Tireli (53) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kısırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Traktör tamirciliği yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Bekir Tireli’nin kullandığı 48 LL 613 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Tireli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Tireli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Tireli’nin cenazesi, Milas 75’inci Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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