2 çocuk babası trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kısırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Traktör tamirciliği yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Bekir Tireli’nin kullandığı 48 LL 613 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Tireli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Tireli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Tireli’nin cenazesi, Milas 75’inci Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)





