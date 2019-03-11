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157 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tek kurtulanı o oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2019 13:33 | Son Güncelleme

Antonis Mavropoulos adlı Yunan yolcu, dün kalktıktan kısa süre sonra Etiyopya'da düşen uçağı iki dakikayla kaçırmasıyla kazadan kurtuldu. Mavropoulos, uçağa binmeyen tek yolcuydu.

157 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tek kurtulanı o oldu!

Yunan Antonis Mavropoulos kapılar kapandıktan sadece iki dakika sonra gelmesi sayesinde hiç kimsenin kurtulamadığı kazayı kılpayı atlattı.

Etiyopya Havayollarına ait Nairobi-Addis Ababa seferini yapan Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı dün kalktıktan altı dakika kadar sonra düştü. Uçakta bulunan sekizi mürettebat olmak üzere 157 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.

Yunanistan'da yayın yapan Alpha TV'ye konuşan Mavropoulos, uçuşu iki dakikayla kaçırdığını söyledi. "İnsanların uçağa alındıklarını gördüm. Beni almadıklarına kızmıştım" dedi.

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SORGUYA ÇEKİLMİŞ

Bagajını düzenlediğini, uçuş ekibinin de bu nedenle kendisini beklemediğini anlatan Mavropoulos'un hayatını kurtaran da bu olmuş.

Mavropoulos'un check-in işlemlerini tamamlamasına rağmen uçağa binmeyen tek yolcu olduğu belirtildi. Bu nedenle yetkililerin kendisine sorgulamak istediğini söyleyen Mavropoulos, "Benimle kaza arasında herhangi bir mantıklı bağ yokru, valizim de elimdeydi. O nedenle daha fazla sorgulamaya gerek duymadılar" dedi.

Kazaya dair soruşturma sürüyor.

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