HABER

2 dev Rusya için harekete geçti! Dünya diken üstünde

DÜNYA HABERLERİ  | 20.09.2018 20:38 | Son Güncelleme

İngiliz ve Fransız hava kuvvetlerine ait jetlerin, Kuzey Denizi üzerinde İngiltere hava sahasına giren Rus uçaklarını engellediği iddia edildi.

2 dev Rusya için harekete geçti! Dünya diken üstünde

İngiliz Sky News televizyonunun haberine göre, Kuzey Denizi üzerinde İngiltere hava sahasına giren Rus uçaklarını engelledi.

Operasyon Typhoon tipi bir savaş uçağı ile bir Airbus Voyager tanker uçağının İngiltere’nin Newcastle kentinden yerel saatle 15.00'de kalkmasıyla başladı. İngiliz uçaklarını bir Fransız savaş uçağı ile tanker uçağı takip etti.

RUS UÇAKLARININ SAYISINA İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

Haberde, Rus uçaklarının sayısına ve tipine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) de "devam eden bir operasyon" ile ilgili yorum yapmayacağını açıkladı.

İNGİLİZ VE FRANSIZ UÇAKLARI ÜSLERİNE DÖNDÜ

Sky News, yaklaşık 45 dakika süren operasyonun ardından İngiliz ve Fransız uçaklarının peş peşe üslerine döndüğünü bildirdi.

RAF jetleri, geçen ay Karadeniz üzerinde Romanya'ya yakın bir bölgede Rus uçaklarına iki defa engelleme uygulamıştı.

PARTNERDaha önce hiç fark ettiniz mi? İlk kez duyacağınız ilginç bilgilerDaha önce hiç fark ettiniz mi? İlk kez duyacağınız ilginç bilgiler
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Yargıtay kararı sonrası tahliye edildiCHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Yargıtay kararı sonrası tahliye edildi
BM: Türkiye ve Rusya, İdlib mutabakatı konusunda “iyimser”BM: Türkiye ve Rusya, İdlib mutabakatı konusunda “iyimser”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Fransa Rus uçakları

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den Çin'e yeni yaptırım

ABD'den Çin'e yeni yaptırım

ABD'li 'özel güvenlik şirketinden' YPG/PKK'ya destek! Fotoğraflarla referans gösterdiler!

ABD'li 'özel güvenlik şirketinden' YPG/PKK'ya destek! Fotoğraflarla referans gösterdiler!

Doktorlar bile anlamadı, başına sadece astronotların yaşadığı bir olay geldi

Doktorlar bile anlamadı, başına sadece astronotların yaşadığı bir olay geldi

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda can kaybı var

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda can kaybı var

Ünlü golcü: 25'ime kadar 700 kadınla yattım, 20'si çok ünlüydü

Ünlü golcü: 25'ime kadar 700 kadınla yattım, 20'si çok ünlüydü

Tüm dünya bu buluşmayı konuşuyor

Tüm dünya bu buluşmayı konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.