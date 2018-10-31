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2 genç kız tekme tokat birbirine girdi!

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 13:26 | Son Güncelleme

Antalya'da kameralara yansıyan görüntüler 'pes' dedirtti. 2 genç kız tekme tokat birbirlerine girdi, yanlarında duran 2 arkadaşları ise olan biteni sadece izlemekle yetindi. Yaralanan öğrenci, hastanede tedavi olduktan sonra kendisini döven kız hakkında şikayetçi oldu.

2 genç kız tekme tokat birbirine girdi!

Manavgat’ta 1’i öğrenci 2 kızın ölümüne kavgası kameralara yansıdı. İddiaya göre, aynı mahallede komşu oldukları bildirilen B.Ş. ve H.Y., okullar bölgesinde Atatürk Kültür Merkezi otoparkında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı.

DEFALARCA YERE VURDU

İHA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından B.Ş. bir anda H.Y.’yi saçlarından tutup yere savururken, yanlarında bulunan diğer arkadaşlarının engellemesine rağmen onları da ittikten sonra yerde yatan H.Y.’nin saçlarından tutarak kafasını defalarca yere vurdu. Yaklaşık 1 dakika süren tekme tokat kavganın ardından H.Y. yerde kıvranırken B.Ş. hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

Olayın ardından H.Y.’nin ilk olarak Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı, ardından da babasıyla birlikte polis karakoluna giderek şikayetçi olduğu bildirildi.

Diğer taraftan, H.Y.’yi dövdüğü belirtilen B.Ş.’nin olay yerine gelen okul polisine küfür ve hakaretler yağdırdığı, okul polisinin de kendisinden şikayetçi olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
kız kavgası Antalya kavga

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