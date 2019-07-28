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2 gün önce ateş açılan eve molotofkokteylli saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 12:32 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 2 gün önce ateş açılan eve molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

2 gün önce ateş açılan eve molotofkokteylli saldırı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde 2 gün önce ateş açılan eve molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Barbaros Mahallesi'ndeki R.Ç.'ye ait müstakil ev, 2 gün önce kurşunlandı. Polis, can kaybının yaşanmadığı olayın ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Aynı eve dün akşam da kimliği belirsiz kişiler molotofkokteyli atıp otomobille kaçtı. Evde yangın çıkarken, ihbar üzerine adrese giden ekipler, yangını söndürdü.
Evde yaşayan aile büyük korku yaşarken, polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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2 gün önce ateş açılan eve molotofkokteylli saldırı2 gün önce ateş açılan eve molotofkokteylli saldırı

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