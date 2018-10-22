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2 gündür aranıyordu! Çalılık alanda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 08:07 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 gündür kayıp olan Ürüzü Gür isimli alzheimer hastası 74 yaşındaki kadın jandarma ve AKUT ekiplerinin araştırmaları sonucu bulundu. Halsiz ve yorgun olduğu gözlenen kadının kaybolduğu bölgede koordineli şekilde çalışmalar yürütüldü. Daha önce de kaybolan ve ağaçlık alanda bulunan alzheimer hastası kadın, bu kez Gölbaşı Mahallesi'ne 2 km uzakta bulunan çalılık ve ağaçlık alanda bulundu.

Otururken bulunan yaşlı kadının yalnız olduğu gözlendi. Akrabalarının bulunduğunu öğrenen ailesi sevinç gözyaşlarına boğuldu. 40 jandarma personeli, 14 AKUT gönüllüsü ve 2 iz takip köpeği yardımıyla yürütülen arama çalışmalarının olumlu sonuç vermesi yüzleri güldürdü.

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Bodrum’da kaybolan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Ürüzü Gür adlı vatandaş, jandarma ve AKUT ekipleri tarafından halsiz ve yorgun halde bulundu.İlçeye bağlı Gölbaşı Mahallesinde ikamet eden Alzeheimer hastası Ürüzü Gür’e ulaşamayan ailesi, jandarma ekiplerinden yardım istedi.
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En son 20 Ekim günü saat 19:30 sıralarında komşusu tarafından Gölbaşı dolmuş durağı yakınlarında görüldüğü öğrenilen kayıp kadın için Mumcular ve Karaova merkezinde anons yaptırıldı. Daha önce de kaybolup, Bahçeyakası Mahallesi girişinde yer alan ağaçlık alanda bulunduğu bilgileri alınan kadın için arama çalışmalarına başlandı.
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40 jandarma personeli ve 14 AKUT Bodrum gönüllüsü, 2 iz takip köpeğinin desteği ile 74 yaşındaki Alzheimer hastası Ürüzü Gür, koordineli şekilde bölgede didik didik arandı. Kayıp kadın, 2 gün sonra Gölbaşı Mahallesinin yaklaşık 2 km uzaklıkta, çalılık ve ağaçlık alan içerisinde oturur vaziyette bulundu. Halsiz ve yorgun olduğu görülen kadın için ambulans çağrıldı.
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Ambulans içerisinde gerekli kontrolleri yapılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Durumdan haberdar olan ailesi ise sevinç gözyaşlarına boğuldu.
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Anahtar Kelimeler:
bodrum Alzheimer

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