2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni göl kıyısında bulundu

Göynük ilçesine bağlı Sünnet köyünde oturan İlyas Arslan, 8 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Arslan'ın yakınları, durumu AFAD ve jandarmaya bildirdi. Ekipler, Sünnet Gölü bölgesinde arama çalışması başlattı.

GÖL KIYISINDA ÖLÜ BULUNDU

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda, bu akşam saatlerinde gölün kıyısında Arslan'ın cansız bedeni bulundu. İlyas Arslan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır





