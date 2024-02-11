HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni göl kıyısında bulundu

2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni göl kıyısında bulundu

11.02.2024 09:05 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'nun Göynük ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan İlyas Aslan'ın (63) Sünnet Gölü kıyısında cansız bedeni bulundu.

2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni göl kıyısında bulundu

Göynük ilçesine bağlı Sünnet köyünde oturan İlyas Arslan, 8 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Arslan'ın yakınları, durumu AFAD ve jandarmaya bildirdi. Ekipler, Sünnet Gölü bölgesinde arama çalışması başlattı.

GÖL KIYISINDA ÖLÜ BULUNDU

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda, bu akşam saatlerinde gölün kıyısında Arslan'ın cansız bedeni bulundu. İlyas Arslan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında çok sert tepki: İlk seçimde CHP’yi sattılar!Canlı yayında çok sert tepki: İlk seçimde CHP’yi sattılar!
Hakkari'de korkutan deprem! AFAD duyurdu Hakkari'de korkutan deprem! AFAD duyurdu
Özdağ canlı yayında duyurdu: "Teklif geldi, kabul ettik"Özdağ canlı yayında duyurdu: "Teklif geldi, kabul ettik"
Anahtar Kelimeler:
Bolu
En Çok Okunan Haberler
Boey 80 dakikada kariyerinin şokunu yaşadı! Tuchel Bin pişman oldu...

Boey 80 dakikada kariyerinin şokunu yaşadı! Tuchel Bin pişman oldu...

Özdağ canlı yayında duyurdu: "Teklif geldi, kabul ettik"

Özdağ canlı yayında duyurdu: "Teklif geldi, kabul ettik"

Nagihan'ın Survivor'dan aylık kazancını açıkladı! "Atla deve değil"

Nagihan'ın Survivor'dan aylık kazancını açıkladı! "Atla deve değil"

Şişli'de iki grup birbirine girdi! Havaya ateş açıldı... 1 polis yaralı

Şişli'de iki grup birbirine girdi! Havaya ateş açıldı... 1 polis yaralı

Orta Doğu'da tansiyon giderek yükseliyor! Çarpıcı gelişme: Barış anlaşması askıya alınabilir

Orta Doğu'da tansiyon giderek yükseliyor! Çarpıcı gelişme: Barış anlaşması askıya alınabilir

AK Partili Fatma Sevim Baltacı hayatını kaybetti

AK Partili Fatma Sevim Baltacı hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.