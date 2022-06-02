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2 Haziran Perşembe hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak? Ayedaş - Bedaş 2 Haziran 2022 Perşembe elektrik kesintisi listesi İstanbul!

02.06.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Haziran Perşembe günü için hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağı AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. Açıklamada megakent İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintilerine yer verildi. Peki 2 Haziran Perşembe hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak? İşte Ayedaş - Bedaş 2 Haziran 2022 Perşembe elektrik kesintisi listesi ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

2 Haziran Perşembe hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak? Ayedaş - Bedaş 2 Haziran 2022 Perşembe elektrik kesintisi listesi İstanbul!

2 Haziran Perşembe İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın internet sitesinden yapılan açıklama ile duyuruldu. Yapacakları planların sekteye uğramamasını isteyen vatandaşlar, Anadolu yakası ve Avrupa yakasında gün içinde gerçekleşecek elektirik kesintilerini merak ediyor. Bu kapsamda 2 Haziran Perşembe hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak? Arıza ve bakım çalışmaları dolayısıyla yaşanacak elektrik kesintileri ile ilgili bilgiye ve Ayedaş - Bedaş 2 Haziran 2022 Perşembe elektrik kesintisi listesine haberimizde yer verdik.

2 HAZİRAN PERŞEMBE HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

2 Haziran Perşembe günü arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

2 HAZİRAN AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

2 HAZİRAN BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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