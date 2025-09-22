KADIN

2 inekle başladı, sıfır kilometre araç sahibi oldu! Hayallerine kavuştu: "Hayvan desteğiyle hayatımız değişti"

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan Yıldız Aslan, Şahinbey Belediyesi’nden aldığı 2 inekle başladığı hayvancılığı büyüterek hem ailesinin geçimini sağladı hem de sıfır kilometre otomobil sahibi oldu. Osmanlı Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki Aslan, süt üretimi ve kurbanlık satışıyla zamanla hayvan sayısını 17’ye çıkararak önemli bir gelir kaynağı oluşturdu. Elde ettiği kazançla oğlunun üniversite eğitim masraflarını da karşılayan Aslan, "Hayvan desteğiyle hayatımız değişti" dedi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan Yıldız Aslan, Şahinbey Belediyesi'nin hayvan desteği sayesinde hem hayallerine kavuştu hem de ailesinin geçimine katkı sağladı.

2 İNEKLE BAŞLADI

Osmanlı Mahallesi'nde oturan 34 yaşındaki Yıldız Aslan, belediyeden aldığı 2 inekle başladığı hayvancılığı bugün 7 hayvanla sürdürüyor. Zamanla 17'ye kadar ulaşan hayvan sayısı sayesinde elde ettikleri gelirle sıfır kilometre otomobil aldıklarını belirtti. Aslan, sütü yoğurt yaparak köyde sattığını, danaları ise kurbanlık olarak değerlendirdiklerini söyledi. Ayrıca sağım makinesi desteği aldıklarını belirten Aslan, "Oğlum Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyor. Onun masraflarını da bu sayede karşılayabiliyoruz" dedi.

"DOĞAN DANALARI SATTIK, ONLARIN GELİRİNDEN SIFIR MODEL BİR ARABA ALDIK"

Aslan, "Osmanlı Mahallesi'nde oturuyorum. Belediyemizin sağladığı hayvan desteği sayesinde hayvan sahibi olduk. Bu bizim için büyük bir hayaldi. Eşim asgari ücretle çalışıyordu, kendi imkanlarımızla almamız mümkün değildi. Belediyeden geldiklerinde, ‘Yeriniz var mı, hayvan beslemek ister misiniz?' diye sordular. Ben de ‘Eşim asgari ücretle çalışıyor, ancak evimizi geçindirebiliyoruz. Hayvan olursa elbette bakarız, yemini de alır besleriz.' dedim. Böylelikle beş yıl önce başladık. Sağ olsun Başkanımız Tahmazoğlu, bize iki inek verdi. Biri 6 aylık, diğeri ise 7 aylık gebeydi. Geldikten iki ay sonra doğum yaptı. Böylece hayvanlarımız çoğalmaya başladı. Şu anda 7 tane var. Toplamda 17'ye kadar ulaştı. Doğan danaları sattık, onların gelirinden bir araba aldık. 2023 model, sıfır bir araba alabildik" şeklinde konuştu.

"AİLE BÜTÇEMİZE KATKI SAĞLIYORUZ"

Aslan, hem ekonomik hem de sosyal açıdan hayatlarının değiştiğini ifade ederek, "Çocuklarımız için de çok katkısı oldu. Oğlum Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyor. Onun masraflarını da bu sayede karşılayabildik. Belediyemiz ayrıca sağım makinesi verdi. Geçtiğimiz hafta Başkanımız bizi Çanakkale gezisine de gönderdi. Çok memnun olduk. Evet, sütü yoğurt yaparak köyde satıyorum. Süt olarak da veriyorum. Kurban dönemlerinde ise danaları kurbanlık olarak değerlendiriyoruz. Kesimini kendimiz yapıyoruz. Böylece aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Başkanımız Tahmazoğlu'na tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

