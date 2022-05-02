2 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama ekranı!

2 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? Gününün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü yapılan açıklamada kesinti yapılacak semt ve noktalar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. 2 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

2 MAYIS ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ VE BEDAŞ 2 Mayıs Pazartesi günü arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacak ilçe ve noktaları paylaştı. Bulunduğunuz ilçeye ilişkin bilgileri aşağıdaki linklerden sorgulayabilirsiniz...

2 MAYIS AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

2 MAYIS BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

