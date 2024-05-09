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  4. Almanya'da cinayet işleyen Türk vatandaşını Polonya Sınır Koruma ekipleri uçakta yakaladı

Almanya'da cinayet işleyen Türk vatandaşını Polonya Sınır Koruma ekipleri uçakta yakaladı

09.05.2024 23:09
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Almanya’da cinayet şüphelisi olarak aranan Türk vatandaşı, Polonya Sınır Koruma ekipleri tarafından Katowice-Antalya seferini yapmaya hazırlanan tarifeli uçakta polis tarafından yakalandı. Savcılıktaki işlemleri süren şüphelinin Almanya'ya iade edileceği belirtildi.

Almanya'da cinayet işleyen Türk vatandaşını Polonya Sınır Koruma ekipleri uçakta yakaladı

Polonya'nın güneyinde bulunan Katowice Havaalanı filmleri aratmayacak bir operasyona sahne oldu. Almanya’nın başkenti Berlin’de dün gece tartıştığı kişiyi birçok yerinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Mehmet A. (37) isimli Türk vatandaşı, gece Polonya'ya kaçtı.

SINIR KORUMA EKİBİ UÇAKTA YAKALADI

Sabah saatlerinde Türkiye'ye gelmek üzere Katowice-Antalya seferini yapmaya hazırlanan tarifeli uçağa bilet alan şüpheli, hakkında arama kararı bulunmamasının ardından sorunsuz şekilde uçağa binmeyi başardı. Almanya tarafından telefonla aranan Polonya Sınır Koruma’ya, Mehmet A.'nın cinayet şüphesiyle arandığı ve hakkında Avrupa tutuklama emri çıkarıldığını bildirildi.

Polonya Sınır Koruma ekipleri, kalkış yapmak için hazırlanan uçağı durdurarak uçakta bulunan Mehmet A.'yı yakaladı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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