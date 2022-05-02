On Numara çekilişinin sonuçları araştırılıyor. Çekiliş her hafta tamamlanıyor. Peki 2 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? On Numara çekilişi 20.30'da başlıyor. İşte detaylar...

2 MAYIS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Mayıs çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çekiliş sonucunu, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz.

ON NUMARA KURALLARI NELER?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



