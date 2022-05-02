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2 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

02.05.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişi 2 Mayıs akşam saatlerinde arama motorlarından araştırılmaya başlandı. Çekilişle ilgilenen binlerce kişi bulunuyor. Peki 2 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

On Numara çekilişinin sonuçları araştırılıyor. Çekiliş her hafta tamamlanıyor. Peki 2 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? On Numara çekilişi 20.30'da başlıyor. İşte detaylar...

2 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 MAYIS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Mayıs çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çekiliş sonucunu, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz.

ON NUMARA KURALLARI NELER?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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